تنشغل السيدات دائما بالحصول على إطلالات أنيقة، حتى في أحلك الظروف التي تمر بها البلاد، ولا سيما بعد تفشي وباء كورونا المستجدّ كوفيد 19.



كمامة مزينة باللؤلؤ والأحجار الكريمة سعرها سيصدمك

ملل النساء من الكمامات التقليدية:

ولأنّ من أبرز ما يخص فيروس كورونا هي المطهرات والكمامات الطبية والقفازات، للحد من انتشار الفيروس وإجراء طبيعي واحترازي للوقاية منه، ابتكرت العديد من دور الأزياء والمصممين كمامات غير تقليدية، حتى لا يملّ النساء من الكمامات الطبية التقليدية، وخاصة في أي مناسبة خاصة بها.

كمامات سواريه للعرائس:

وجاءت الكمامات الطبية بأقمشة السواريه، حيث استخدمت المصممة أقمشة التل المطرزة باللؤلؤ الأبيض، مع استخدام أقمشة الحرير لتزيين الكمامة، وأقمشة الكرانيش والشيفون والورود الصغيرة والفرو على الكمامات الأخرى.

وتعد مجموعة الكمامات الطبية السواريه من آخر تقاليع الموضة في 2020 وزمن كورونا، حيث اعتمدت ألوانها على الجرأة والزاهية فجاءت أبرزها البنفسجي والأحمر الناري، والأزرق الفاتح، والأسود.

أغرب إطلالات النجوم العرب والأجانب في الكمامة بعضها سعره يساوي ثروة

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ولرسم حالة من البهجة والكوميديا، قررت مصممة الأزياء نهى راشد، صنع كمامات للعرائس من القماش السواريه بأشكال مختلفة، بتصميم كمامات شكلها جديد، وفي نفس الوقت توثيق للحدث التاريخي الذي تمر به مصر والبلاد.

كمامة طبية من اللولي:

وأكّدت مصممة الأزياء نهى راشد، صاحبة أتيليه، أن ما تصنعه هو فقط غطاء للكمامة الحقيقية، وليس بالقماش العادي للفم والأنف، إذ أنها تشترى للعروس الكمامة الطبية من أفضل الخامات، ومن الخارج تصنع لها غطاء من الشكل الذى تريده، وبالفعل صنعت لإحدى العرائس غطاء للكمامة الطبية من اللولى.





كمامات المشاهير مزينة بالأحجار:

من ناحية أخرى، صممت المصممة الأردنية سامية الزقلة، كمامات مزينة بحبيبات بالستراس والأحجار الملونة، من خلال أشكال ورسمات متنوعة، ولاقت الكمامات الجديدة اهتمام المشاهير الذين حرصوا على نشر صور لهم بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أبرزهم مقدمة البرامج جويل مردينيان، والفنانة مي حريري، ومقدّمة البرامج غادة التلي.





كمامة طبية للزفاف باللولي والدانتيل:



نشر مصمم الأزياء المصري سامو هجرس، صوراً لفتاة ترتدي فستان زفاف أبيض اللون، ومن أبرز الاكسسوارات الملفتة كانت كمامة على فمها مصنوعة من الدانتيل.

وعن كواليس تصميم "كمامة الزفاف" أو "الكمامة السواريه"، قال هجرس في تصريحات صحافية إنه استغرق 3 ساعات متواصلة، في تنفيذ الفكرة، مستهلكا قماش بقياس 12×12 سنتيمتر مربع، للكمامة الواحدة، التي زينها بفصوص اللولي، مع استعمال قماش دانتيل، الذي زاد الإطلالة نعومة وانسيابية، ويصل سعره إلى 1500 جنيه مصري.