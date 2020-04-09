74 حالة وفاة و9519 إصابة بفيروس كورونا في "إسرائيل"

القدس المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 74.

وقالت الوزارة، إنها سجلّت خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 وفيات بكورونا، فيما وصل عدد المصابين بالفيروس إلى 9519.