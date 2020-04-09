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"صاروخ منتصف النهار" ينقذ أطفال ألمانيا من "جوع كورونا"

09 نيسان / أبريل 2020 08:32

"صاروخ منتصف النهار" ينقذ أطفال ألمانيا من "جوع كورونا"

منذ أسابيع، أغلقت السلطات الألمانية المدارس والحضانات ومراكز الرعاية النهارية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ما أثَّر على المئات من الأطفال الذين يعتمدون على وجبة منتصف النهار التي تقدمها المدارس في ولاية هامبورج وسط البلاد. 

ويعتمد هؤلاء الطلبة على الوجبة الساخنة التي تقدمها المدارس في كل يوم دراسي، بسبب ظروفهم المعيشية السيئة أو تفكك أسرهم.

وبعد إغلاق المدارس، أطلقت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والأفراد مبادرة في هامبورج تحت اسم "صاروخ منتصف النهار"، لتقديم وجبات لهؤلاء الأطفال، عوضاً عن الوجبات المدرسية.

وتوفر المبادرة وجبات ساخنة لـ1000 طفل يومياً، ويشارك فيها مجموعة من قضاة محكمة الأسرة ومحامون ورجال أعمال، وفق تقرير لمجلة "فوكس" الألمانية.

وحصلت المبادرة على بيانات الأطفال والتلاميذ الأكثر احتياجاً في هامبورج من مكاتب رعاية الأطفال (حكومية) في الولاية.

وتتبنى مكاتب رعاية الأطفال المبادرة وتدعمها بشكل كامل، لأنها تتخوف من عدم حصول هؤلاء المحتاجين على وجبات صحية خلال الأزمة الراهنة.

ويعد طهاة محترفون الوجبات التي تضم الخضراوات والفواكه بشكل يومي، وتوضع أمام منازل الأطفال لمنع أي تواصل بين العائلات وموزعي الوجبات، كإجراء احترازي لمكافحة الفيروس.

ووفق مجلة "فوكس"، ستستمر المبادرة في أعمالها، طالما ظلت المدارس مغلقة.

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