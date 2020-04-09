تنمية القوى البشرية في الصحة تواصل عقدها البرامج التدريبية

غزة- الرأي

ضمن الجهود الحثيثة للإدارة العامة لتنمية القوى البشرية لمتابعة تدريب الكوادر الطبية ، واصلت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية عقد البرنامج التعريفي للأطباء الموظفين الجدد حول الاجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا .

وخلال افتتاحه البرنامح التدريبي رحّب أ.محمد نوفل رئيس قسم متابعة التدريب في الوزارة ، بالحضور من المدربين اعضاء لجنة مكافحة العدوى في وحدة الجودة كل من سليمان العديني رئيس قسم مكافحة العدوى بوحدة الجودة ، أ.وائل حرب رئيس مكافحة العدوى في مستشفى شهداء الاقصى ، والمتدربين المشاركين بالبرنامج ناقلا تحيات مدير عام تنمية القوى البشرية د.رامي العبادلة بانضمام الأطباء الجدد لفريق العمل بوزارة الصحة.

وأضاف نوفل ان البرنامج يتم تنفيذه على مدار يومين متتاليين سيتم من خلاله توحيد آليات التدريب الممنهج المبني على دليل إجراءات مكافحة فيروس الكورونا والمعتمد ومن وزارة الصحة، فضلا عن تطبيق عملي لكيفية استخدام الواقيات الشخصية بالطريقة المثلى وكيفية التخلص منها.

ويتابع نوفل، أن في اليوم الثاني للبرنامج سيتم التركيز على آلية التعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ وفقا لبرنامج دورة الانعاش القلبي المتقدم ACLS ليوم واحد بدلا من يومين، و التطبيق العملي على آلية الانعاش القلبي بجودة عالية ،الى جانب آلية التعامل مع حالات توقف التنفس و انعاشه لدى المرضى.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة الجهود المبذولة لوزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا.

بدوره استعرض أ.سليمان العديني رئيس قسم مكافحة العدوى وتحسين الجودة وزارة الصحة الدليل الارشادي المعتمد من وزارة الصحة للتعامل مع فايروس كورونا.

كما وتحدث رئيس مكافحة العدوى في مستشفى شهداء الاقصى أ.وائل حرب في محاضرته عن فايروس كورونا وطرق انتقاله والاحتياطات الواجب اتباعها للوقاية من العدوى ، فضلا عن سياسة ارتداء وسائل الوقاية الشخصية وفقا للترتيب المتبع وكيفية التخلص منها.