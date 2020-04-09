الداخلية: شؤون الأجانب تصدر 306 وثيقة خلال مارس المُنصرم

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدني 306 وثيقة رسمية للزوار الأجانب والمغتربين خلال مارس المُنصرم.

وخلال التقرير الشهري، فقد أنجزت دائرة الإقامات 66 معاملة طلب موافقة دخول زائر أجنبي، و8 معاملات طلب تصريح إقامة مؤقتة، بالإضافة إلى 18 معاملة موافقة دخول متعدد السفر و6 طلبات تجديد إقامة سنوية (لمدة 6 شهور).

وذكر التقرير أن الدائرة أتمت 4 معاملات تنوعت ما بين ( تسجيل إقامة متأخر ، تسجيل دخول متأخر)، وذلك بواقع 102 معاملة خلال مارس.

وأفاد التقرير أن دائرة شؤون المغتربين أصدرت عبر مكتبها الرئيسي 19 إفادة حركة معبر، 47 معاملة استعلام مغادرة مواطن في الخارج، 17 إفادة عدم إقامة، بالإضافة إلى 3 إفادة له حق المغادرة والعودة.

وبيَّن التقرير أن الدائرة أنجزت منذ بداية الشهر 13 إفادة حالة وجود في القطاع و8 إفادات" إقامة"، إضافةً إلي97 معاملة تنوعت ما بين(إثبات وصول _ إثبات مغادرة _إثبات إرجاع) بواقع 204 معاملة خلال مارس الماضي.

يذكر أن الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب مهمتها الأولى تيسير مَهمات الوفود الأجنبية الوافدة للقطاع.