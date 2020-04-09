http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2467 ) الخميس 9/4/2020
أخبار فلسطينية
كورونا.. إصابة 500 ووفاة 23 من الجالية الفلسطينية بالعالم
“صحة” غزة تعلن نفاد مواد الفحص المخبري لـ”كورونا”
هنية يؤكد استعداد «حماس» لإنجاز صفقة تبادل
توقف المختبر المركزي بغزة عن إجراء فحص كورونا
»الرئيس يصدر توجيهاته بالعمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ
أوتشا": تأمين 86٪ من التمويل المطلوب لخطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة "كورونا"
الصحة: الدراسة العشوائية للعمال اظهرت إصابة 16 عاملا
خريشة: اجتماع يعقد غداً في مجلس حقوق الانسان للمطالبة بالإفراج عن الأسرى
أخبار إسرائيلية
جمعية حقوقية إسرائيلية تحذر: تل أبيب تبدأ بتغيير معالم القدس وتهويدها
لماذا تراجع «كورونا» عند عتبة البلدات العربية في إسرائيل؟
تعثّر مفاوضات تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بين نتنياهو وغانتس
إسرائيل تستغلّ كورونا لتسريع تهجير يهود المغرب إليها
وزير الصحة الإسرائيلي في الواجهة بعد ارتفاع الإصابات بين اليهود
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 9519 والوفيات إلى 73
"إسرائيل" تستعين بالصين لمواجهة تمدد فيروس كورونا
اخبار دولية
وفيات “كورونا” حول العالم تتجاوز 87 ألفاً
البابا فرنسيس يدين استغلال أزمة كورنا لكسب المال
غوتيريش يشكر الرئيس على التوصيات التي وردت في رسالته حول "كورونا"
»بريطانيا تدعم الجهود الفلسطينية لمكافحة كورونا بمليون دولار
أميركا تسجل ألفي وفاة لليوم وووهان تستعيد بهجتها
الصين تزيح الولايات المتحدة عن عرش براءات الاختراع
الولايات المتحدة تدعم جيش الاحتلال بمليون قناع طبي بدلاً من "نيويورك المنكوبة"
أخبار عربية
اللاجئون الفلسطينيون والسوريون في لبنان الأكثر هشاشة في مواجهة
مجلس الوزراء المصري يحذر من انتشار كورونا بشكل كبير خلال أيام
لبنان: لن نقبل بالسكوت عن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في أجوائنا
السعودية تعلن عن إنجازين طبيين كبيرين ضد كورونا
كورونا يصل العائلة الحاكمة بالسعودية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إسرائيل تمنع عودة 20 فلسطينيا من الضفة على متن طائرة خصصها اردوغان لنقل…
إسرائيل تواصل ملاحقة مسؤول فتح بالقدس وتغلق المعابر التجارية مع غزة
التفاعل السياسي حول صفقة تبادل أسرى يتواصل.. وحماس: الفرص لا تأتي دوما
القيادة الفلسطينية تشرع باتصالات عربية ودولية لمواجهة مخطط ضم المستوطنات – (تغريدات)
الطيبي: أشكر الرئيس أردوغان على تدخله لإعادة طلاب فلسطينيين
الشرق الاوسط
هنية يؤكد استعداد «حماس» لإنجاز صفقة تبادل
الخليج الإماراتية
الاحتلال يقتحم منزل أمين سر «فتح» في القدس
الشروق المصرية
هنية: اتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل يمكن إنجازه حال استجابتها للمتطلبات
إسرائيل تستخدم الطائرات المسيرة والمروحيات لفرض حظر التجوال
الاهرام المصرية
إسرائيل: ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 71 والإصابات تتجاوز 9400 حالة
ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا إلى 263 حالة
الغد الأردنية
تعثّر مفاوضات تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بين نتنياهو وغانتس
فلسطين: إصابتان بـ”كورونا” ترفع الإجمالي إلى 263
الشرق القطرية
أطلق حملة "متستهترش".. مستشفى حمد في غزة جاهز لمساعدة الفلسطينيين للوقاية من كورونا
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا بالقدس المحتلة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالصور اللواء "أبو نعيم" يترأس اجتماعاً لمجلس قيادة وزارة الداخلية
بالفيديو لجان السلطة تعقم ناقلة جند إسرائيليةقبل اقتحامها نابلس
الاحتلال يفرج عن القيادي عبد الخالق النتشة
"اللجنة الحكومية" تنشر نتائج التحقيق بقضية التقرير المصور داخل مستشفى العزل برفح
إطلاق برنامج فعاليات يوم الأسير الفلسطيني
الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير "العروج" للمرة الرابعة
في ذكرى مجزرة دير ياسين.. النائب "أبو حلبية" يدعو لمحاكمة قادة الاحتلال
"لجان الطوارئ" بالضفة.. قفزٌ عن الكفاءات الوطنية بـ" نفس حزبي"
القدس المحلية
الاحتلال طالب العمال الفلسطينيين بتثبيت تطبيق في هواتفهم
مستوطنون يحطمون شواهد قبور شمال نابلس
دويكات: مصدر اصابة المسعف في مدينة نابلس بـ"كورونا" غير معروف
سلمى الجيوسي شخصية العام الثقافية لجائزة الشيخ زايد للكتاب وابتسام بركات تفوز في أدب الطفل
التماس لـ"العليا الإسرائيلية" لتوفير فحوصات "كورونا" والخدمات الطبية لسكان كفر عقب وشعفاط
الحياة الجديدة
100 يوم على جائحة كورونا المستجد
ما الذي تعنيه موازنة الطوارئ المتقشفة التي ستعمل الحكومة بموجبها؟
المقدسيون أمام غموض وتخوف من المجهول
اشتية يبحث آخر المستجدات مع قادة الأجهزة والهيئات الأمنية
الأيام
»نابلس: إصابة 3 مطلوبين خلال تبادل لإطلاق النار مع الأمن
»الزفاف في زمن "كورونا": عدد حضور محدود ونفقات قليلة
»إغلاق منشأتيْن صناعيتيْن والقبض على 4 مهرّبي عمال
»مواطنون يفضلون الصيدليات للحصول على الخدمات الطبية في غزة
وكالة صفا
إصابة صيادين برصاص الاحتلال المطاطي ببحر السودانية شمال قطاع غزة
المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يشكل فريق إدارة أزمة كورونا
نيابة الضفة: انخفاض القضايا الجزائية بنسبة 74%
"الخارجية": سفارتنا بتركيا تتابع أحوال الطلبة والمواطنين العالقين
دعوة السعودية للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين
كهرباء القدس تعزز خدمة المشتركين في بيت لحم
إتلاف أطنان من المنتجات الإسرائيلية منتهية الصلاحية بالضفة
وكالة الرأي الفلسطينية
حمد: نجتهد لتحقيق التمكين الاقتصادي بغزة ونقدر جهود قطر
الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة "كورونا" 8 إبريل 2020
مباحث التموين تُحرر 10 محاضر ضبط بحق تجار مخالفين
صور رئيس المكتب الإعلامي الحكومي يعود لمهام عمله وينفذ جولة تفقدية
أبوسلمية: الحياة ستعود تدريجياً إذا ماسجلت إصابات بكورونا
التعليم بغزة تختتم بث دروس تعليمية للمرحلة الأساسية
صور الزراعة تتلف200طن خلطة علف(مرجع) لمخالفتها الشروط
الاحتلال يُغلق كرم أبو سالم اليوم وغدًا بحجة الأعياد
فلسطين اليوم
القيادي عدنان: معركة جنين ستظل شاهدة على انكسار العدو بتلال ذخيرته وعتاده الأمريكي
الجهاد: جرائم الاحتلال لن تسقط بالتقادم ولن نغفر للاحتلال جرائمه ولن ننساها
وزير التنمية الاجتماعية: صرف مخصصات الأسر الفقيرة الثلاثاء المقبل
المسعف قدح يروي تفاصيل إصابته بفيروس كورونا
مصطفى يدعو لخطة اقتصادية عاجلة لحماية الاقتصاد من الانهيار
نابلس: إغلاق مقر الهلال الأحمر وتحويل خمس مسعفين للحجر الصحي
ملحم: لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين
سما نيوز
القبض على شخص استغل شعاري "الصليب والهلال" للتجارة
شاهد: محمد مصطفى يؤكد ضرورة وضع خطة اقتصادية سريعة وعاجلة لحماية الاقتصاد من الانهيار
لبنان: لن نقبل بالسكوت عن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في أجوائنا
كورونا" تضرب العائلة السعودية المالكة: نقل امير الرياض للعناية المركزة
رئيس الوزراء: أولويات الحكومة في الصرف خلال الفترة المقبلة تتركز على ثلاثة بنود
نقابة الصحفيين توفر 700 لباسا خاصا للصحفيين في فلسطين
الحكومة بحاجة لـ120 مليون دولار لمواجهة وباء كورونا
فوز الأديبتين الفلسطينيتين الجيوسي وبركات بجائزة الشيخ زايد للكتاب 2020
عرب 48
جنين: يظلّ السؤال قائما ومُلحًا؛ من قتل الفتى منتصر عبد الخالق؟
هنيّة لنائب وزير الخارجية الروسي: حماس مصممة على الإفراج عن الأسرى
إصابتان جديدتان بكورونا في الضفة الغربية
وكالة وفا
"العمل الدولية" تتوقع إلغاء ملايين الوظائف ف..
محافظات: اغلاق متاجر ومحطات وقود ومنشآت وضبط مركبات ..
"اللجنة الوطنية" تدعو للمشاركة في مبادرات &#..
محافظ نابلس: الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع العابثين ب..
حدث في مثل هذا اليوم
- 9 نيسان (أبريل)
- 2003م اغتيال نضال سلامة القائد في الجبهة الشعبية في مدينة خان يونس، حيث قصفت طائرات الأباتشي الإسرائيلية سيارته بصاروخين، مما أدى إلى استشهاده على الفور وإصابة عدد آخر من المواطنين كانوا بالقرب من المكان.
- 2002م الاحتلال الإسرائيلي يغلق مدينتي طولكرم وقلقيلية، ويفرض طوقاً أمنيا على الضفة الغربية خوفا من عمليات استشهادية داخل الخط الأخضر.
- 1995م عملية في مستوطنة كفار داروم، أدت إلى مقتل 8 جنود إسرائيليين وإصابة أكثر من 30 مستوطناً واستشهاد منفذ العملية خالد محمود الخطيب من حركة الجهاد الإسلامي.
- 1994م الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين ويجرح ستة آخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- 1985م عملية فدائية للبنانية سناء محيدلي، حيث قامت بقيادة سيارة مفخخة بـ200 كيلو غرام من المتفجرات على أماكن تجمع الإسرائيليين وانفجرت بها وسطهم في بلدة عنقوبة قضاء الزهراني مما أدى إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى.
- 1962م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (171)، الخاص بإدانة إسرائيل لهجومها على منطقة طبرية في 16، 17/3/1962م.
- 1948م عصابتا شتيرن والأرغون الصهيونيتان تنفذان مذبحة مروعة في قرية دير ياسين العربية القريبة من القدس في فلسطين، تسفر عن ذبح 254 مدنياً فلسطينياً على الأقل من النساء والشيوخ والأطفال وتدمير أكثر من 15 بيتاً بالمتفجرات وتنفيذ عمليات نهب واسعة. والقيادة السياسية الصهيونية "تكرم" مرتكبي المذبحة!.