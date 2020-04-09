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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2467 ) الخميس 9/4/2020

أخبار فلسطينية﻿

كورونا.. إصابة 500 ووفاة 23 من الجالية الفلسطينية بالعالم

“صحة” غزة تعلن نفاد مواد الفحص المخبري لـ”كورونا”

هنية يؤكد استعداد «حماس» لإنجاز صفقة تبادل

توقف المختبر المركزي بغزة عن إجراء فحص كورونا

»الرئيس يصدر توجيهاته بالعمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ

أوتشا": تأمين 86٪ من التمويل المطلوب لخطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة "كورونا"

الصحة: الدراسة العشوائية للعمال اظهرت إصابة 16 عاملا

خريشة: اجتماع يعقد غداً في مجلس حقوق الانسان للمطالبة بالإفراج عن الأسرى

أخبار إسرائيلية

لماذا تراجع «كورونا» عند عتبة البلدات العربية في إسرائيل؟

إسرائيل تستغلّ كورونا لتسريع تهجير يهود المغرب إليها

وزير الصحة الإسرائيلي في الواجهة بعد ارتفاع الإصابات بين اليهود

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 9519 والوفيات إلى 73

اخبار دولية

»بريطانيا تدعم الجهود الفلسطينية لمكافحة كورونا بمليون دولار

أميركا تسجل ألفي وفاة لليوم وووهان تستعيد بهجتها

الصين تزيح الولايات المتحدة عن عرش براءات الاختراع

أخبار عربية

اللاجئون الفلسطينيون والسوريون في لبنان الأكثر هشاشة في مواجهة

لبنان: لن نقبل بالسكوت عن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في أجوائنا

كورونا يصل العائلة الحاكمة بالسعودية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

إسرائيل تمنع عودة 20 فلسطينيا من الضفة على متن طائرة خصصها اردوغان لنقل…

إسرائيل تواصل ملاحقة مسؤول فتح بالقدس وتغلق المعابر التجارية مع غزة

التفاعل السياسي حول صفقة تبادل أسرى يتواصل.. وحماس: الفرص لا تأتي دوما

القيادة الفلسطينية تشرع باتصالات عربية ودولية لمواجهة مخطط ضم المستوطنات – (تغريدات)

الطيبي: أشكر الرئيس أردوغان على تدخله لإعادة طلاب فلسطينيين

الشرق الاوسط

هنية يؤكد استعداد «حماس» لإنجاز صفقة تبادل

الخليج الإماراتية

الاحتلال يقتحم منزل أمين سر «فتح» في القدس

الشروق المصرية

هنية: اتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل يمكن إنجازه حال استجابتها للمتطلبات

إسرائيل تستخدم الطائرات المسيرة والمروحيات لفرض حظر التجوال

الاهرام المصرية

إسرائيل: ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 71 والإصابات تتجاوز 9400 حالة

ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا إلى 263 حالة

الغد الأردنية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا بالقدس المحتلة

بالفيديو لجان السلطة تعقم ناقلة جند إسرائيليةقبل اقتحامها نابلس

الاحتلال طالب العمال الفلسطينيين بتثبيت تطبيق في هواتفهم

مستوطنون يحطمون شواهد قبور شمال نابلس

دويكات: مصدر اصابة المسعف في مدينة نابلس بـ"كورونا" غير معروف

سلمى الجيوسي شخصية العام الثقافية لجائزة الشيخ زايد للكتاب وابتسام بركات تفوز في أدب الطفل

التماس لـ"العليا الإسرائيلية" لتوفير فحوصات "كورونا" والخدمات الطبية لسكان كفر عقب وشعفاط

إصابة صيادين برصاص الاحتلال المطاطي ببحر السودانية شمال قطاع غزة

المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يشكل فريق إدارة أزمة كورونا

نيابة الضفة: انخفاض القضايا الجزائية بنسبة 74%

"الخارجية": سفارتنا بتركيا تتابع أحوال الطلبة والمواطنين العالقين

دعوة السعودية للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين

كهرباء القدس تعزز خدمة المشتركين في بيت لحم

إتلاف أطنان من المنتجات الإسرائيلية منتهية الصلاحية بالضفة

لبنان: لن نقبل بالسكوت عن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في أجوائنا

كورونا" تضرب العائلة السعودية المالكة: نقل امير الرياض للعناية المركزة

رئيس الوزراء: أولويات الحكومة في الصرف خلال الفترة المقبلة تتركز على ثلاثة بنود

نقابة الصحفيين توفر 700 لباسا خاصا للصحفيين في فلسطين

عرب 48

جنين: يظلّ السؤال قائما ومُلحًا؛ من قتل الفتى منتصر عبد الخالق؟

هنيّة لنائب وزير الخارجية الروسي: حماس مصممة على الإفراج عن الأسرى

إصابتان جديدتان بكورونا في الضفة الغربية

وكالة وفا

"العمل الدولية" تتوقع إلغاء ملايين الوظائف ف..

محافظات: اغلاق متاجر ومحطات وقود ومنشآت وضبط مركبات ..

"اللجنة الوطنية" تدعو للمشاركة في مبادرات &#..

محافظ نابلس: الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع العابثين ب..

حدث في مثل هذا اليوم

9 نيسان (أبريل)

2003م اغتيال نضال سلامة القائد في الجبهة الشعبية في مدينة خان يونس، حيث قصفت طائرات الأباتشي الإسرائيلية سيارته بصاروخين، مما أدى إلى استشهاده على الفور وإصابة عدد آخر من المواطنين كانوا بالقرب من المكان.

2002م الاحتلال الإسرائيلي يغلق مدينتي طولكرم وقلقيلية، ويفرض طوقاً أمنيا على الضفة الغربية خوفا من عمليات استشهادية داخل الخط الأخضر.

1995م عملية في مستوطنة كفار داروم، أدت إلى مقتل 8 جنود إسرائيليين وإصابة أكثر من 30 مستوطناً واستشهاد منفذ العملية خالد محمود الخطيب من حركة الجهاد الإسلامي.

قطاع غزة. 1994م الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين ويجرح ستة آخرين في الضفة الغربية

1985م عملية فدائية للبنانية سناء محيدلي، حيث قامت بقيادة سيارة مفخخة بـ200 كيلو غرام من المتفجرات على أماكن تجمع الإسرائيليين وانفجرت بها وسطهم في بلدة عنقوبة قضاء الزهراني مما أدى إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى.

1962م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (171)، الخاص بإدانة إسرائيل لهجومها على منطقة طبرية في 16، 17/3/1962م.