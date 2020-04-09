وفاة 23 فلسطينيًا وإصابة 500 آخرين بـ "كورونا" حول العالم

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن وفاة 23 فلسطينيا وإصابة 500 آخرين بفيروس كورونا بين أبناء الجاليات في دول العالم.

وقالت الخارجية في بيان لها إن عدد الإصابات في صفوف الجاليات الفلسطينية في جميع الدول باستثناء الولايات المتحدة الأميركية 151 إصابة غالبيتهم العظمى بصحة مستقرة وجيدة، فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة بفيروس "كورونا".

وذكرت أن عدد الإصابات في الولايات المتحدة، وفق ما يتوفر لديها من معلومات بلغ 349 إصابة، و15 وفاة نتيجة الفيروس.

وأكدت الوزارة أن فريق عملها المختص وسفارات وبعثات دولة فلسطين في دول العالم، يتابعون أوضاع جالياتنا وطلبتنا حول العالم، في ظل انتشار "كورونا".