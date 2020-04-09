وزارة الاقتصاد تصدر تقرير انجازاتها وأنشطتها خلال مارس الماضي

غزة-الرأي

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني تقرير عملها وانشطتها وانجازاتها عن شهر مارس الماضي. وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، أن الوزارة وادارات وطواقمها المختلفة واصلت عملها وجهدها الشهر الماضي لخدمة أبناء شعبها، وواصلت مراقبة المحلات التجارية والأسواق من خلال جولات مكثفة صباحية ومسائية، وقدمت كافة التسهيلات للقطاع الاقتصادي وحماية المستهلك والمواطنين، والمتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية وتنظيم جولات تفتيشية للمنشأت الصناعية والمعادن الثمينة ومحطات الوقود الغاز.

وذكر التقرير، أن الوزارة قدمت اعفاءاً بقيمة 50% من رسوم تعلية رأس مال الشركات حتى نهاية العام 2020، لتوفير البيئة المناسبة للنشاط الاقتصادي في قطاع غزة وتشجيعاً لزيادة الاستثمار عند الشركات في القطاع، والتقى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي، بكبار التجار في قطاع غزة للتأكيد على عدم رفع الأسعار واحتكار السلع.

وقدمت الوزارة اعفاءاً لــ 15 سلعة أساسية من الجمارك والضرائب، ونشر قائمة أسعار السلع الأساسية للمواطنين لضبط الأسعار ومنعا الاحتكار، وبالتعاون مع وزارة الزراعة تم تحديد أسعار الخضروات للمواطنين، ونشر إجراءات الأمن والسلامة الواجب توفرها في المنشآت الصناعية بقطاع غزة لمواجهة فيروس كورونا.

وقررت هيئة تشجيع الاستثمار التابعة لوزارة الاقتصاد تأجيل الاقساط الشهرية للمستفيدين من برنامج المشاريع الصغيرة عن شهر مارس 2020 المتضررة من إيقاف المسيرة التعليمية الممولة من البرنامج.

وبين التقرير، أن طواقم حماية المستهلك من خلال الجولات اليومية التي تنظمها على المحلات التجارية والأسواق ومخازن التجار نظمت 334 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 3636 منشأة ونقطة بيع، وبلغ عدد محاضر الاتلاف 272 محضر وأن العينات المسحوبة للفحص المخبري بلغت 189 عينة، وتم تحرير 487 مخالفة ضبط وعدم الإعلان عن الأسعار.

وبلغت الزيارات التي نفذتها لدائرة المكاييل والموازين 233 زيارة، تم خلالها ختم 67 ميزان 18 مكاييل.

واوضح التقرير، أن اجمالي عدد الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم خلال الشهر 11155 شاحنة، بينما عدد اجمالي الشاحنات الصادرة 262 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، وأن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم 21 يوم، وأيام الاغلاق 10 يوم، بينما بلغ عدد أيام عمل معبر رفح البري 13، وأيام الاغلاق 18.

ومن خلال المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية، قامت طواقم التفتيش في المعبر بإتلاف 28 طن بزر شمس غير صالح للاستخدام وتم تحويلها الي علف حيواني.

وأن عدد العلامات التجارية التي تم إيداع طلباتها 107 علامة تجارية، والتغيرات على العلامات التجارية 36 تغيير ما بين تغيير وكيل مفوض وتغير اسم وعنوان العلامة، وتسجيل عدد 1 نموذج رسم صناعي، وبلغ عدد الاعتراضات التي تم التعامل معها 4 اعتراضات على العلامات التجارية، ونشر عدد 10 علامات تجارية، ونشر التغييرات لـ 68 علامات التجارية، وبلغ عدد المراجعين للدائرة خلال الشهر 100 مراجع، الي جانب الرد على استفسارات المراجعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم انشاء قروب خاص بمكاتب الملكية الفكرية والدائرة، اضافة للمراجعين الاخرين في ظل حالة الطوارئ.

وقامت الدائرة بتسليم 206 شهادات للعلامات التجارية الصادرة في العدد 62 من الوقائع الفلسطينية، وبلغ اجمالي عدد المعاملات التي تم إنجازها في دائر العلامات التجارية 1144 معاملة.

الإدارة العامة للمصادر الطبيعية

وذكر التقرير ان كميات الرمال المرحلة من كافة المحافظات بلغت 74,900 متر مكعب، وتقوم الطواقم الميدانية التابعة لدائرة مقالع الرمال بالمتابعة اليومية والاشراف على عملية التحميل في المقالع، بالإضافة الي التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإشراف على ترحيل الرمال والطين الناتجة عن المشاريع التي تنفذها المؤسسات الدولية والمحلية.

وقال التقرير إن الإدارة العامة للصناعة قامت خلال شهر مارس بإصدار 32 رخصة تشغيل للمنشأت الصناعية، وتنظيم 115 زيارة لعدد من المصانع بغرض التفتيش والمتابعة وتجديد ترخيص المصانع قامت بها الطواقم الهندسية التابعة للإدارة العامة للصناعة، بينما بلغ عدد الزيارات لحصر الاضرار الصناعية 123 زيارة، واستقبال 180 مراجع.

ومن خلال العمل المتواصل في الإدارة العامة للشركات، بلغ عدد المعاملات المنجزة 404 معاملة، وتم تسجيل خلال مارس32 شركة، وأن عدد السجلات التجارية التي تم تسجيلها 357 سجل تجاري، والزيارات الميدانية للشركات والمحلات التجارية 37 زيارة، وتم حضور جمعيات عمومية (شركات مساهمة وغير ربحية) لعدد 13 شركة، وبين التقرير أن المواطنين الذين راجعوا الإدارة 677 مواطن.

و بلغت الكميات الواردة من الذهب والفضة لمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة والتي تم دمغها وفحصها (98,192.9) جرام، وأن عدد الجولات التفتيشية التي تم تنفيذها بلغت 20 جولة تم خلالها زيارة عدد 173 محل لبيع الذهب والمجوهرات، بالإضافة الي زيارة 3 مصنع ذهب.

وبلغت عدد القضايا المحالة للنيابة العامة (100) قضية، بشأن أشخاص قاموا بارتكاب العديد من الجرائم والمخالفات الاقتصادية، وتم عمل تسويات لعدد 59 معاملة.