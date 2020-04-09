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النيابة العامة تحقق في 333 قضية جنائية امس الأربعاء

09 نيسان / أبريل 2020 11:13

النيابة العامة
النيابة العامة

غزة- الرأي

باشرت النيابة العامة التحقيق في 333  قضية جنائية عرضت عليها من مختلف المحافظات، شارك في إنجازها 15عضو نيابة مناوب في مراكز الشرطة والنيابات.
 وخلال الايجاز اليومي ليوم امس  الأربعاء، قالت النيابة العامة انه تم توقيف خمس وعشرون متهماً وفق الأصول القانونية في قضايا تمس الأمن العام، واستئخار توقيف باقي المتهمين استكمالاً للتحقيقات أو كفرصة للمصالحة.
وافادت ان  المواطنين الكرام التزموا بتلقي البيانات من مصادرها فلم تسجل قضايا للإشاعات وكذلك كان التزام واضح بالتعليمات الوقائية في قضايا الحجر الصحي.
كما تم توقيف متهم واحد بقضية حرق جنائي، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقه.
وأشادت  باللحمة الإجتماعية والتكافل والوعي المجتمعي خاصة للتجار الملتزمين بالأسعار في الأسواق  فلم تسجل سوى جريمة اقتصادية واحدة لهذا اليوم  من الضابطة القضائية المراقبة للأسواق والعاملة في الميدان .
وثمنت النيابة العامة جهود مأموري الضبط القضائي العاملين في الميدان (مباحث التموين، مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ووزارة الصحة والبلديات) بالإضافة إلى قوات الأمن والشرطة، على الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والصحة والسكينة العامة والحد من الجرائم في مجتمعنا الفلسطيني.

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