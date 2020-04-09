وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بيت لاهيا تشرع بتسوية الشوارع المؤدية لأبراج المراقبة على شاطئ المدينة وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 333 قضية جنائية امس الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد تصدر تقرير انجازاتها وأنشطتها خلال مارس الماضي وكالة الرأي الفلسطينية وفاة 23 فلسطينيًا وإصابة 500 آخرين بـ "كورونا" حول العالم وكالة الرأي الفلسطينية 72 عامًا على مجزرة دير ياسين وكالة الرأي الفلسطينية نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية يهدد الوضع الصحي بغزة (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية داخل الحجر الصحي.. الطبيبة "ريهام" تتنفس شوقا لأطفالها (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تندد باستهداف الاحتلال للصيادين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستغل كورونا للتجسس على هواتف الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2467 ) الخميس 9/4/2020
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

أبرز إجراءات وزارة المالية بغزة لمواجهة كورونا (تقرير)

09 نيسان / أبريل 2020 11:20

مركز للحجر الصحي في قطاع غزة
مركز للحجر الصحي في قطاع غزة

غزة – الرأي:

اتخذت وزارة المالية في قطاع غزة مجموعة من الإجراءات في إطار مواجهة فايروس كورونا الذي يضرب العالم، وقد جاءت هذه الإجراءات على النحو التالي:

** تخفيض أسعار المحروقات بنسبة كبيرة وملحوظة وتعتبر الأكبر منذ سنوات طويلة (البنزين 1.37 شيكل والسولار 0.47 شيكل) مع بقاء سعر الغاز أقل من سعر الضفة بـ7 شواكل.

** إعفاء السلع الأساسية وعددها 22 سلعة من جميع الضرائب والجمارك.

** صرف رواتب الموظفين بآلية جديدة منعا للازدحام والتجمعات.

** صرف بدل المواصلات نقداً لكل الموظفين الذين على رأس عملهم بعد توقف الحافلات.

** صرف سلف طوارئ تشغيلية لعدة وزارات على النحو التالي:

  * وزارة الأشغال العامة والإسكان لإنشاء مركز الحجر الصحي بمعبر رفح.

  * وزارة التنمية الاجتماعية لشراء مستلزمات مراكز الحجر الصحي.

  * وزارة الداخلية والأمن الوطني لتأمين مراكز الحجر الصحي.

  * بلديات قطاع غزة لتعقيم ونقل نفايات مراكز الحجر الصحي.

** تقديم تسهيلات رقابية والسماح للشراء بالأمر المباشر للعديد من السلع الاستهلاكية والرأسمالية الخاصة بمراكز الحجر الصحي.

** تقديم العديد من التسهيلات الضريبية للتجار ورجال الأعمال والمكلفين.

** تعقيم كافة البضائع الواردة من معبر كرم أبو سالم ومن المعبر التجاري المصري.

** تعقيم أمتعة المسافرين وتسليمها لأصحابها بعد 48 ساعة من التعقيم.

** اعتماد آلية جديدة لدخول شاحنات الغاز المصرية حيث يتم تفريغ حمولتها في معبر البترول على الحدود المصرية بعد تعقيم السائقين والشاحنات دون الحاجة لدخول القطاع.

** تشكيل لجنة خاصة لمواجهة تفشي فايروس كورونا واتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية الداخلية:

  ** تعقيم 9 مقرات وفروع الوزارة بشكل دوري وتوفير زي الوقاية للموظفين العاملين في  المعابر.

  ** توفير كافة مستلزمات التعقيم والنظافة الشخصية في مكاتب الوزارة ولجمهور المراجعين كافة.

  ** اتباع آلية جديدة لاستقبال الجمهور تسمح بتقديم خدمات الوزارة دون الحاجة لدخول المراجعين لمكاتب الموظفين للحفاظ على سلامة الموظف والمراجع.

  ** العمل بنظام المناوبة (الشفتات) لكافة الموظفين مع إعفاء الموظفات اللواتي لديهن أطفال بعمر 6 سنوات فأقل من الدوام وكذلك الموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية : يطالب بلجنة دولية للكشف عن صحة وسلامة الاسرى في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟