أبرز إجراءات وزارة المالية بغزة لمواجهة كورونا (تقرير)

اتخذت وزارة المالية في قطاع غزة مجموعة من الإجراءات في إطار مواجهة فايروس كورونا الذي يضرب العالم، وقد جاءت هذه الإجراءات على النحو التالي:
** تخفيض أسعار المحروقات بنسبة كبيرة وملحوظة وتعتبر الأكبر منذ سنوات طويلة (البنزين 1.37 شيكل والسولار 0.47 شيكل) مع بقاء سعر الغاز أقل من سعر الضفة بـ7 شواكل.
** إعفاء السلع الأساسية وعددها 22 سلعة من جميع الضرائب والجمارك.
** صرف رواتب الموظفين بآلية جديدة منعا للازدحام والتجمعات.
** صرف بدل المواصلات نقداً لكل الموظفين الذين على رأس عملهم بعد توقف الحافلات.
** صرف سلف طوارئ تشغيلية لعدة وزارات على النحو التالي:
* وزارة الأشغال العامة والإسكان لإنشاء مركز الحجر الصحي بمعبر رفح.
* وزارة التنمية الاجتماعية لشراء مستلزمات مراكز الحجر الصحي.
* وزارة الداخلية والأمن الوطني لتأمين مراكز الحجر الصحي.
* بلديات قطاع غزة لتعقيم ونقل نفايات مراكز الحجر الصحي.
** تقديم تسهيلات رقابية والسماح للشراء بالأمر المباشر للعديد من السلع الاستهلاكية والرأسمالية الخاصة بمراكز الحجر الصحي.
** تقديم العديد من التسهيلات الضريبية للتجار ورجال الأعمال والمكلفين.
** تعقيم كافة البضائع الواردة من معبر كرم أبو سالم ومن المعبر التجاري المصري.
** تعقيم أمتعة المسافرين وتسليمها لأصحابها بعد 48 ساعة من التعقيم.
** اعتماد آلية جديدة لدخول شاحنات الغاز المصرية حيث يتم تفريغ حمولتها في معبر البترول على الحدود المصرية بعد تعقيم السائقين والشاحنات دون الحاجة لدخول القطاع.
** تشكيل لجنة خاصة لمواجهة تفشي فايروس كورونا واتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية الداخلية:
** تعقيم 9 مقرات وفروع الوزارة بشكل دوري وتوفير زي الوقاية للموظفين العاملين في المعابر.
** توفير كافة مستلزمات التعقيم والنظافة الشخصية في مكاتب الوزارة ولجمهور المراجعين كافة.
** اتباع آلية جديدة لاستقبال الجمهور تسمح بتقديم خدمات الوزارة دون الحاجة لدخول المراجعين لمكاتب الموظفين للحفاظ على سلامة الموظف والمراجع.
** العمل بنظام المناوبة (الشفتات) لكافة الموظفين مع إعفاء الموظفات اللواتي لديهن أطفال بعمر 6 سنوات فأقل من الدوام وكذلك الموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة.