أبرز إجراءات وزارة المالية بغزة لمواجهة كورونا (تقرير)

غزة – الرأي:

اتخذت وزارة المالية في قطاع غزة مجموعة من الإجراءات في إطار مواجهة فايروس كورونا الذي يضرب العالم، وقد جاءت هذه الإجراءات على النحو التالي:

** تخفيض أسعار المحروقات بنسبة كبيرة وملحوظة وتعتبر الأكبر منذ سنوات طويلة (البنزين 1.37 شيكل والسولار 0.47 شيكل) مع بقاء سعر الغاز أقل من سعر الضفة بـ7 شواكل.

** إعفاء السلع الأساسية وعددها 22 سلعة من جميع الضرائب والجمارك.

** صرف رواتب الموظفين بآلية جديدة منعا للازدحام والتجمعات.

** صرف بدل المواصلات نقداً لكل الموظفين الذين على رأس عملهم بعد توقف الحافلات.

** صرف سلف طوارئ تشغيلية لعدة وزارات على النحو التالي:

* وزارة الأشغال العامة والإسكان لإنشاء مركز الحجر الصحي بمعبر رفح.

* وزارة التنمية الاجتماعية لشراء مستلزمات مراكز الحجر الصحي.

* وزارة الداخلية والأمن الوطني لتأمين مراكز الحجر الصحي.

* بلديات قطاع غزة لتعقيم ونقل نفايات مراكز الحجر الصحي.

** تقديم تسهيلات رقابية والسماح للشراء بالأمر المباشر للعديد من السلع الاستهلاكية والرأسمالية الخاصة بمراكز الحجر الصحي.

** تقديم العديد من التسهيلات الضريبية للتجار ورجال الأعمال والمكلفين.

** تعقيم كافة البضائع الواردة من معبر كرم أبو سالم ومن المعبر التجاري المصري.

** تعقيم أمتعة المسافرين وتسليمها لأصحابها بعد 48 ساعة من التعقيم.

** اعتماد آلية جديدة لدخول شاحنات الغاز المصرية حيث يتم تفريغ حمولتها في معبر البترول على الحدود المصرية بعد تعقيم السائقين والشاحنات دون الحاجة لدخول القطاع.

** تشكيل لجنة خاصة لمواجهة تفشي فايروس كورونا واتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية الداخلية:

** تعقيم 9 مقرات وفروع الوزارة بشكل دوري وتوفير زي الوقاية للموظفين العاملين في المعابر.

** توفير كافة مستلزمات التعقيم والنظافة الشخصية في مكاتب الوزارة ولجمهور المراجعين كافة.

** اتباع آلية جديدة لاستقبال الجمهور تسمح بتقديم خدمات الوزارة دون الحاجة لدخول المراجعين لمكاتب الموظفين للحفاظ على سلامة الموظف والمراجع.

** العمل بنظام المناوبة (الشفتات) لكافة الموظفين مع إعفاء الموظفات اللواتي لديهن أطفال بعمر 6 سنوات فأقل من الدوام وكذلك الموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة.