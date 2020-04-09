الصحة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا بالضفة

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا حتى هذه الساعة ليستقر عدد الإصابات في فلسطين عند 263.

وقال مدير عام الرعاية الأولية بالوزارة كمال الشخرة خلال الإيجاز الصحفي الصباحي، إن 44 حالة تماثلت للشفاء من بين الاصابات الـ 263.

وذكر الشخرة، أن الإصابات الفعلية بالفيروس 218، بينها 89 إصابة لعمال قادمين من أراضي الـ48 والمستعمرات، أي أن نسبتهم 33.8% من اجمالي الاصابات.

وبين أن عدد المخالطين من بين الإصابات بلغ 103 بنسبة 39.2%، و29 مسافرا بنسبة 11%، و40 مصابا لمخالطين للوفود السياحسة التي زارت بيت لحم بنسبة 16.%

وأشار إلى وجود أسير محرر من بين المصابين بفيروس كورونا، إضافة إلى مسعف واحد من مدينة نابلس.

ووأوضح الشخرة، أن الوزارة أجرت 16086 فحصا مخبريا، منذ ظهور الفيروس في فلسطين.