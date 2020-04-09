القضاء يتفقد موقع مشروع مجمع محاكم محافظة رفح

غزة-الرأي

قام وفد من المجلس الأعلى للقضاء بزيارة الموقع المخصص لإقامة مجمع محاكم رفح الواقع في الحي الإداري في وسط مدينة رفح، وذلك لمعاينة الموقع واطلع على المخططات الهندسية سواء الخاصة أو المعدة من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان ومدى ملاءمتها لواقع العمل في المحاكم، وإمكانية أن يشمل المجمع تخصيص لنيابة رفح بمدخل خاص يلائم وظيفتها، دون الإخلال بوظيفة القضاء واستقلال العمل القضائي.

وضم الوفد كلاً من المستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي والأستاذة سوزان عقل قاضي محكمة البداية المنتدب وسالم قشطة قاضي محكمة الصلح والمهندس ماهر الرفاتي المدير العام للمحاكم والمشرف العام على المشروع وأكرم أبو طعيمة رئيس قلم محكمة صلح رفح، وعدد من موظفي المحكمة،

وتأتي هذه الزيارة التفقدية ضمن توجيهات المستشار محمد عابد لمتابعة تنفيذ مشروع مجمع محاكم رفح، والاطلاع على كافة التفاصيل والجوانب المرتبطة بتنفيذ المشروع معاينة للمكان وعلى أرض الواقع، وأن يكون المبنى بأفضل المواصفات وأفضل الخيارات الممكنة ليرتقي بخدمة المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة، حيث من المتوقع أن يتم البدء في تنفيذه خلال الأشهر القادمة على مساحة أرض 1500 متر مربع والإنشاء سيكون على مساحة 750 متر مربع، ويتكون المجمع من 4 طوابق يضم بداخله محكمة بداية ومحكمة صلح ودائرة تنفيذ وكاتب العدل وتخصيص مكان لنيابة رفح بمدخل مستقل.

هذا وقد قدمت عدد من التصورات للانتفاع الأمثل من المشروع بعد نقاشها مع الأشغال العامة والإسكان .