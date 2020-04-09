الشؤون العامة بالشق المدني تنجز 5995 معاملة خلال الربع الأول لعام 2020

غزة-الرأي

أنجزت الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدني 5995 معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح مدير عام الادارة العامة للشؤون العامة أ. أيمن عايش أن الإدارة تمثل مرجعا وطنيا هاما للعمل الأهلي في فلسطين، مستعرضا أهم مخرجات إدارته خلال العام الجاري.

بدوره ،أكد أ. مصطفى الأغا نائب المدير العام أن دائرة الإشراف والمتابعة نفذت 1089 معاملة تنوعت ما بين (تسجيل واعتماد جمعيات محلية وفروع لجمعيات أجنبية - اعتماد مجالس إدارة جمعيات محلية جديد ومعدل - حل جمعيات وفق معايير ومخالفات قانونية ).

وفي إحصائية صادرة عن الإدارة، تعاملت دائرة التدقيق مع 174 معاملة تنوعت ما بين ( تقييم وتدقيق مالي لعدد من الجمعيات المحلية وفروع لجمعيات أجنبية - إنجاز معاملات تسجيل وترخيص مركبات لجمعيات محلية وفروع جمعيات أجنبية - إنجاز معاملات بنكية لصالح جمعيات محلية وفروع أجنبية ).

فيما قامت الخدمات والنشاطات بتقديم 4180 شهادة حسن سيرة وسلوك بدورها شاركت الإدارة بحضور 26 اجتماع للجان الفنية والإدارية.

كما وأنجزت الإدارة 526 معاملة تنوعت بين (إشراف ومتابعة على جمعيات - معاملات كتبة عرائض - تقييم جمعيات - استشارات مؤسسات المجتمع المدني).

وتشرف الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية على قطاع عريض من الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية التي يبلغ عددها 978 جمعية مسجلة لدى وزارة الداخلية، والتي تعتبر بوتقة التمويل المحلي الموجه للمشاريع الخدماتية والإغاثية والتنموية التي تساهم في إغاثة وتنمية المجتمع الفلسطيني