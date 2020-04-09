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الأوقاف تبث غدًا موعظة موحدة "مسجلة" وقت خطبة الجمعة

09 نيسان / أبريل 2020 12:45

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بغزة أنها ستبث غدًا الجمعة موعظة موحدة مسجلة في وقت خطبة الجمعة بعنوان "هدى النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع البلاء"

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تسجيل موعظة مرئية وإذاعية وبثها غداً الجمعة بعد رفع أذان الظهر مباشرة، عبر الفضائيات والإذاعات المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأوقاف بالإضافة إلى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأكدت  أن هذه الخطوة تهدف إلى توجيه جملة من الرسائل الإيمانية للمواطنين كالصبر والتضرع إلى الله واستثمار الأوقاف في طاعة الله وغيرها، في ظل إغلاق المساجد وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة مؤقتًا ضمن إجراءاتها لمواجهة فايروس كورونا.

ودعت وزارة الأوقاف جميع المواطنين في منازلهم إلى الاستماع ومشاهدة هذه الموعظة عبر الفضائيات المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي والإذاعات المحلية، ومن ثم أداء صلاة الظهر جماعةً مع الأهل في البيوت.

ونوهت إلى أنها ستقوم أيضًا بتكليف مجموعة من الوعاظ والخطباء من أجل إلقاء مواعظ قصيرة غداً الجمعة في مجموعة من مساجد القطاع عند الساعة 12 ظهرًا، عبر مكبرات الصوت كي يبقى المواطنين على اتصال دائم بالمساجد التي تتعلق قلوبهم بها.  

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