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الدفاع المدني برفح يُنفِّذ أكثر من "700" مهمة خلال الربع الأول من العام الحالي

09 نيسان / أبريل 2020 01:31

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غزة-الرأي

نفَّذت المديرية العامة للدفاع المدني بمحافظة رفح "785" مهمة خلال الربع الأول من العام الحالي 2020م، شملت مهمات إطفاء وإسعاف وإنقاذ ومهام الأمن والسلامة ودورات تدريبية مختلفة.

وأوضح العقيد عبد العزيز العطار مدير الدفاع المدني بالمحافظة أن طواقم الجهاز نفذَّت عدة مهمات خلال تلك الفترة شملت "149" مهمة إطفاء، و"74" مهام إنقاذ، وإسعاف ما يزيد عن "86" مواطناً داخل المحافظة.

وأشار العطار إلى أن دائرة الأمن والسلامة التابعة للدفاع المدني نفذت" 131" معاملة وتصريح لعدد من المصانع وصالات الأفراح وحرف مختلفة والقيام بزيارات تفتيشية للمؤسسات والشركات وتفقد إجراءات الأمن والسلامة بها.

في حين بلغت نداءات الاستغاثة التي تم التعامل معها في غرفة العمليات المركزية "326" نداءً.

وعلى صعيد النشاطات التدريبية، ذكر النقيب محمد الحاج يوسف مدير إدارة التدريب في المحافظة أنه تم تنفيذ عدد "19" دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني شملت المجتمع المحلي والقطاع الخاص استفاد منها "4251" متدربًا.

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