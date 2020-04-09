الداخلية: توقيف "رامي أمان" والمشتركين معه في نشاط تطبيعي

غزة - الرأي

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، إن جهاز الأمن الداخلي أوقف صباح اليوم الخميس، المدعو رامي أمان والمشتركين معه في إقامة نشاط تطبيعي مع الاحتلال الاسرائيلي عبر الانترنت، وذلك بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العسكرية.

وذكر الناطق باسم الوزارة إياد البزم في تصريح وصل "الرأي" أنه تم إحالة الموقوفين للتحقيق، وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وأوضح البزم، أن الاحتلال الاسرائيلي لا يتوقف عن استخدام أساليب مختلفة لإسقاط الشباب الفلسطيني في وحل التخابر، للإضرار بشعبنا ومقاومته من جانب، وتحسين صورته الإجرامية أمام الرأي العام من جانب آخر.

وأكد أن إقامة أي نشاط أو تواصل مع الاحتلال الاسرائيلي تحت أي غطاء هو جريمة يعاقب عليها القانون، وخيانة لشعبنا وتضحياته.