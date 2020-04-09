"وزارة الاتصالات" جهود مبذولة لمكافحة فيروس كورونا

غزة -الرأي

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انها نفذت العديد من الانجازات خلال فترة الطوارئ المطبقة ضمن الجهود الحكومية لمواجهة وباء (كوفيد-19) المستجد " كورونا " وذلك من اجل ضمان تقديم افضل الخدمات للجمهور واتخاذ اقصى اجراءات الوقاية والسلامة لحماية جمهور المستفيدين من خدمات الوزارة ومكاتب البريد التابعة لها وكذلك العاملين .

وقالت الوزارة في تقرير لها إن من بين الجهود المبذولة خلال فترة الطوارئ العمل على توفير خدمة الانترنت لعدد 32 مركز حجر صحي، وكذلك تزويد حزم انترنت مجانية على الهواتف الخليوية للمحجورين في جميع المراكز.

وأكدت أنها عملت بالتعاون مع الجهات المختصة على تزويد مشروع انشاء 500 غرفة حجر صحي في شمال غزة ومشروع انشاء 500 غرفة حجر صحي في رفح بخدمات الانترنت والاتصالات من خلال كوابل الالياف الضوئية.

وبينت الوزارة أنها قامت بفتح شبكات الانترنت Hot spot في العديد من الاماكن العامة مجانا للمشتركين وضمان عدم قيام الشركات المزودة لخدمات الانترنت والاتصالات بفصل هذه الخدمات عن المشتركين بسبب عدم تسديد الفواتير وذلك طوال فترة الطوارئ.

ولفتت الوزارة الى انها قامت بمتابعة استمرارية عمل مركز البيانات الحكومي والخدمات الالكترونية للوزارات والمؤسسات الحكومية وقامت ايضا بعملية ربط عدد 2 مركز حجر صحي بالشبكة الحكومية.

ونوهت الوزارة أنها قامت بصرف المنحة الاميرية القطرية للأسر المتعففة لنحو 100 ألف مواطن بالية جديدة تضمن السلامة والوقاية للمستفيدين والموظفين كما اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لصرف رواتب الموظفين وفق الآلية الحكومية المعتمدة.

واوضحت وزارة الاتصالات انها عملت على تسهيل عملية التواصل والاستعلام للمستفيدين من مكاتب البريد لمعرفة أماكن الصرف من خلال خدمة الاستعلام الالكتروني وخدمات الجمهور، إضافة لذلك فقد انشأت طواقم الوزارة الفنية 80 حساب لموظفي تكنولوجيا المعلومات لتمكينهم من العمل عن بعد، وكذلك تم استضافة عدد 3 مواقع خاصة بأزمة فيروس كورونا.

وذكرت وزرة الاتصالات في تقريرها أنها عملت على توفير وسائل الحماية والتعقيم للمستفيدين والعاملين في عملية الصرف وكذلك فتح نقاط صرف جديدة للتيسير على المواطنين.

وقالت وزارة الاتصالات إن مهندسيها أطلقوا خدمة التبرع لمبادرة عيلة واحدة وتحديد مواعيد الصرف للمستفيدين كما تم تطوير منظومة الكترونية لتقديم المعاملات الحكومية عبر الانترنت.

وعملت الوزارة على بناء قاعدة بيانات متكاملة لبيانات حركة البضائع على المعابر والتنسيق مع الوزارات المختصة لإضافة البيانات ذات العلاقة، كما قامت ببناء منظومة تقارير استعلامية واحصائيات تركيزية ومتابعة مهام النسخ الاحتياطي وضمان معالجة شكاوى المواطنين.

واعلنت الوزارة انها واصلت جهودها في تقديم خدماتها للجمهور بما يضمن اتخاذ اقصى درجات الوقايا والسلامة والحماية كما وضعت كافة امكانياتها في خدمة الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة متمنية السلامة لجميع أبناء شعبنا .