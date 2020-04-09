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المباحث تحرر 10 محاضر ضبط لتجار وتُحيل آخر للنيابة بغزة

09 نيسان / أبريل 2020 04:41

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غزة- الرأي:

حررت دائرة التموين التابعة للمباحث العامة في الشرطة الخميس، محاضر ضبط بحق 10 تجار مخالفين، خلال جولاتها التفقدية على الأسواق والبضائع في مدينة غزة.

وقالت الدائرة إن محاضر الضبط بحق التجار جاءت على إثر ممارستهم الاستغلال والتلاعب بالأسعار، ومخالفة التعليمات المتعلقة ببيع المواد التموينية والصحية المعلنة من الجهات المختصة، إذ تمت إحالتها إلى وزارة الاقتصاد لأخذ المقتضى القانوني.

وأوضحت أنها تواصل جولاتها التفقدية على الأسواق، بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد؛ لمتابعة التزام التجار ببيع المواد التموينية وفق التسعيرة الرسمية دون مغالاة أو احتكار.

في سياق متصل، أحالت مباحث التموين في غزة صباح اليوم، التاجر "م.ح" بسبب على الاحتيال وغش المواطنين بعد قيامه ببيع دجاج مجمد على أنه طازج.

كما واصلت جولاتها الميدانية على مطاعم شعبية، وسلمت إخطارات لــ 4 مطاعم شعبية بسبب عدم الالتزام بشروط الصحة والنظافة داخل محلاتهم.

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