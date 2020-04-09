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النونو: رئيس الحركة يبذل جهوداً بالخارج لصالح الكل الفلسطيني

09 نيسان / أبريل 2020 05:27

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غزة- الرأي:

أكد طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن رئاسة المكتب السياسي تبذل في الخارج جهوداً لصالح الكل الفلسطيني.

وبين النونو خلال لقاء عبر قناة الأقصى الفضائية، أن هنية يقود الدبلوماسية السياسية للحركة سواء أثناء وجوده في الداخل أو الخارج.

ولفت إلى أن زيارات رئيس الحركة قبل جائحة كورونا ساهمت بإعادة القضية لطبيعتها باعتبارها القضية المركزية للاًمة وقضية تحرر وطني، وكذلك تصحيح المفاهيم حول القضية الفلسطينية، إضافة لإعادة صياغة وتمتين العلاقات بين الحركة والعديد من الدول.

وأشار إلى أن ما تم نقاشه أمران رئيسان، هما القضية الفلسطينية سياسيًا وتوفير عوامل صمود الشعب الفلسطيني، موضحاً أنه وبعد انتشار كورونا تغير سُلم الأولويات باتجاه ضرورة توفير متطلبات مواجهة الوباء للشعب الفلسطيني.

وقال: "حملة الاتصالات التي أجراها رئيس الحركة مع قيادات ورؤساء الدول بعد تعذر المواصلات بسبب كورونا هدفها التعامل مع الواقع الحالي ووضع هذه القيادات عند مسؤوليتاها تجاه الشعب الفلسطيني".

وأضاف "هذه الاتصالات لم تتوقف، وخلال الأيام المقبلة سيكون هناك اتصالات أخرى من أجل الشعب الفلسطيني، والحركة تسعى لإقامة علاقات جيدة وطيبة مع كل دول العالم ووضعهم في صورة الواقع الفلسطيني وإقامة علاقات قوية مع هذه الدول".

وشدد على أن رئيس الحركة يحمل الهم الفلسطيني بكليته وخاصة الأسرى والتي أخذت قضيتهم في كل الاتصالات التي جرت الحيز الأكبر بضرورة الإفراج عنهم وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامتهم في ظل انتشار الوباء.

واستدرك "كل هذه الاتصالات أثمرت عن نتائج فعلية وعن حراك دولي مساند للفلسطينيين خاصة في غزة، ومن الأولويات التي وضعتها الحركة في جُل أعمالها هي تحقيق الشراكة مع الكل الفلسطيني، وعندما طُرحت هذه الشراكة كانت حقيقة تمارسها الحركة منذ اللحظة الأولى".

وذكر أن الشراكة بين الحركة وباقي الفصائل الفلسطينية هي تجسيد لحقيقة "أننا شركاء حقيقيون في تحمل المسؤولية، والوضع الراهن في ظل كورونا يتطلب من الجميع التعاون والتعالي على الجراح".

وأردف "استراتيجيات العالم لا شك أنها ستتغير بعد جائحة كورونا على مستوى الأيدلوجيا والنظم السياسية والاقتصادية والتحالفات، ونحن نعمل كي نكون جزء مهم من صياغة ما هو قادم".

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