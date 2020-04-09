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الاحتلال يفتح عبارات محافظة قلقيلية لتهريب العمال

09 نيسان / أبريل 2020 05:48

قلقيلية- الرأي:

فتح جيش الاحتلال الإسرائيلي عبّارات ضخمة لتسهيل مرور العمال من الضفة الغربية، إلى أراضي الداخل الفلسطيني المحتل، علما ان هذه العبارات تستخدم لتصريف مياه الأمطار بين قلقيلية وبلدة حبلة، وفق ما أوردته مصادر فلسطينية.

وأوضحت مصادر محلية اليوم، أن قوات الاحتلال قامت بفتح عدة بوابات وفتحات مقامة على الجدار العنصري لتهريب العمال وذكر محافظ قلقيلية رافع رواجبة، أن الإجراء الإسرائيلي، يسعى لضرب الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ووزارة الصحة لمحاصرة فيروس كورونا، من خلال متابعة فحص العمال وإخضاعهم للحجر المنزلي لسلامتهم وسلامة عائلاتهم.

وطالب رواجبة العمال بأخذ الأمور على محمل الجد، والالتزام بقرارات الحكومة حرصا على صحة وأمن المواطنين، محذرا من دخول هذه العبارات والعودة إلى المنازل.

وأشار إلى أن أفراد الأجهزة الأمنية انتشروا على مقربة من العبارات من جهة أراضي قلقيلية لمنع العمال من دخول أراضي الـ48، وإلزام العمال العائدين عبرها إلى التوجه للطب الوقائي لفحصهم والتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بيوتهم.

يُذكر أن سلطات الاحتلال تعمدت في الثلاثين من آذار المنصرم، فتح البوابات الحديدية بشكل مفاجئ أمام حركة تنقل العمال.

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