الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة "كورونا" 9 إبريل 2020

غزة- الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء الخميس، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

وكانت التحديثات كالتالي:

تواصل وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية متابعة جملة الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا في قطاع غزة.

ندعو الله عز وجل الرحمة للمتوفين بمرض كورونا من أبناء شعبنا في الوطن والشتات كما ندعوه أن يُنعم على كافة المصابين بالشفاء والعافية.

نثمن الجهود العظيمة التي تبذلها الطواقم الصحية والشرطية ومقدمي الخدمات المساندة والعاملين في شركات النظافة رغم المخاطر.

تم إنهاء إجراءات الحجر الصحي لـ 1231 مستضافاً في مراكز الحجر الصحي من بينهم 241 من الطواقم الصحية ورجال الأمن والخدمات خلال الأسبوع الجاري.

يتوجب على كافة مغادري مراكز الحجر الصحي الالتزام بتعليمات الوقاية وتجنب الاختلاط والتزاور وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وزارة الصحة لازالت تتابع صحياً 807 مستضافين داخل 17 مركز حجر صحي في قطاع غزة وجميعهم بحالة جيدة.

تم تعافي حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا في قطاع غزة ليرتفع اجمالي المتعافين إلى 9 حالات، كما أن الحالات الأربعة المصابة المتبقية في مستشفى العزل بوضع صحي مطمئن ولم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

المختبر المركزي يفتقر لمواد الفحص الخبري لفيروس كورونا اللازمة لإجراء الفحوصات المسحية للمستضافين.

وزارة الصحة تجدد نداء الاستغاثة لكافة الجهات المعنية للإسراع في توفير مواد فحص فيروس كورونا للمختبر المركزي دون الحاجة لإرسال العينات الى خارج قطاع غزة.

نطالب المؤسسات الأممية المطلعة على خطورة الوضع الصحي في قطاع غزة باتخاذ خطوات ملموسة لتمكين الطواقم الطبية من تحقيق الاستجابة الأولى لمواجهة جائحة كورونا.

وزارة الصحة بحاجة ماسة لتوفير متطلباتها العاجلة من الأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومواد فحص فيروس كورونا وأجهزة التنفس الصناعي وأسرة العناية المركزة لمواجهة جائحة كورونا.

نؤكد على كافة المواطنين الالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة وتجنب التجمعات والاماكن العامة وشاطئ البحر وعدم التحرك الا للضرورة وخاصة كبار السن والاطفال وذوي الامراض المزمنة وضعف المناعة ومرضى الجهاز التنفسي من اجل سلامتهم وسلامة المجتمع

انتهت عملية التسجيل للمتضررين من أزمة كورونا، والآن تجري عمليات الفرز، من أجل بدء الصرف لهم في أقرب وقت، بعد تسجيل عشرات الآلاف من المواطنين عبر الرابط.

تم تنظيم 17 جولة تفتيشية على مدار الـ 24 ساعة الماضية في الأسواق، فيما تم تنفيذ 184 زيارة سجل خلالها 36 محضر ضبط و44 محضر إتلاف، ونطمئن أن حالة الأسواق مستقرة.

تم تخصيص مليون دولار مساعدات عاجلة للعاملين في القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، لتعزيز صمودهم في ل الوضح الحالي.

سيتم توزيع مبالغ دعمم على 428 مزارع من مربي الدجاج في المرحلة الأولى فيما سيتم مطلع الأسبوع القادم صرف مبالغ للعاملين في القطاع النباتي.

ندعو وسائل الإعلام إلى ضرورة توخي الدقة في نشر الأخبار، مثمنين دورهم خلال أزمة "كورونا" وننتظر منهم المزيد في مجال دعم جهود التوعية بالإرشادات والتثقيف المجتمعي.