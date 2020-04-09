تفاصيل المنخفض القادم يومي الجمعة والسبت

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ يوم غد الجمعة انخفاض آخر على درجات الحرارة ، وتهطل الأمطار في مناطق واسعة من شمال ووسط البلاد بمشيئة الله وتكون غزيرة نسبياً ورعدية في بعض المناطق. وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بشكل لافت في معظم المناطق مع فرصة لزخات محلية متفرقة، وتكون الرياح جنوبية غربية ثم تتحول في المساء والليل الى شمالية غربية ، مع هبات نشطة في الجبال ، وفي يوم السبت، يستمر تأثر البلاد بالأجواء الشتوية والباردة ، وتكون الاجواء باردة نسبياً الى باردة ، وتهطل الأمطار على فترات في مناطق واسعة من البلاد بمشيئة الله وتضعف الفرصة تدريجياً مع ساعات المساء والليل . وتكون الرياح جنوبية غربية مع هبات نشطة ثم تتحول الى شمالية غربية في ساعات الليل ، والله تعالى أعلم.