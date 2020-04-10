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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2468 ) الجمعة 10/4/2020

أخبار فلسطينية﻿

أشتية لممثلين دوليين: نحتاج 137 مليون دولار لمواجهة الوباء

عريقات يبحث مع مسؤولين عرب وأوروبيين الآثار التدميرية لخطة الضم الإسرائيلية

منظمات حقوقية: الاحتلال ملزم بإدخال معدات ولوازم طبية لغزة

أخبار إسرائيلية

خلافات في إسرائيل بشأن التعامل مع انتشار "كورونا"

مسؤول إسرائيلي لـ "حماس": لدينا نية جدية لتبادل الأسرى وهذه فرصة

اخبار دولية

جهود تركية-فلسطينية لإنقاذ 110 طالبًا يتعلمون في تركيا

الاتحاد الأوروبي يقدم 71 مليون يورو لفلسطين لمواجهة كورونا

أخبار عربية

مصر تحصل على دواء ياباني يقضي على كورونا في 4 أيام

الجامعة العربية تؤكد أهمية وضع خطة عمل مشتركة مع الصين لمكافحة كورونا

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

معونات طبية من فلسطينيي الداخل لـ «أشقائهم» في غزة

نائب عربي في الكنيست: كورونا وباء طارئ وعابر فيما العنصرية الإسرائيلية قديمة ومتأصلة

هكذا استغلت إسرائيل جهود طبيب فلسطيني لتدّعي مساعدة الصين في حربها ضد كورونا حسن سلمان

إصابة صياديْن برصاص بحرية الاحتلال والمستوطنون يعتدون على مقبرة شمالي الضفة الغربية

إسرائيل تفرض على العمال الفلسطينيين تحميل برنامج “تجسس” يخترق هواتفهم

فلسطين: تعافي 44 مصاباً بكورونا.. وغزة تعلن توقف مختبر الفحص لنفاد المسحات

الشرق الاوسط

أرقام مطمئنة في فلسطين... وإصابات مرتفعة في الشتات

الشروق المصرية

عريقات يحذر من «الآثار التدميرية» لخطة إسرائيل ضم أراض فلسطينية

الاهرام المصرية

الحكومة الفلسطينية: ارتفاع عجز الموازنة إلى 1.4 مليار دولار بسبب «كورونا»

الغد الأردنية

طولكرم: إصابة شاب بعيار ناري بالرأس

اتصال هاتفي بين الرئيس وأمير قطر

فرحة ممزوجة بغصّة لدى استقباله.. المُحرَّر حرب: الاكتظاظ الكبير في

لقاء في نابلس يبحث سبل التخلص من النفايات الطبية

الحدائق المنزلية".. مبادرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل جائحة كورونا

أسير مُحرر يبادر إلى حجر نفسه منزلياً: لن أُخالط أحداً من أقربائي

حساب فيسبوك مسروق يزعم إصابة مواطن من بيتونيا بكورونا ووزارة

الحياة الجديدة

هنية يعزي بوفاة الشيخ محمد رشيد الميقاتي

الشرطة تقبض على عصابة لصوص في طولكرم

الاحتلال يقص أسلاكًا شائكة قرب قرية حبلة بقلقيلية لتهريب العمال

إدانة تقاعس "أونروا" بمساعدة لاجئينا بلبنان بمواجهة "كورونا"

"الشخصيات المستقلة": رامي أمان لا يمثلنا ونحن براء من فعله

ضبط لحوم فاسدة في الرام بالقدس

خريشة: الوضع بغزة يبعث على القلق الشديد.. ومؤسساتنا الوطنية تبذل كل الجهود لاحتواء كورونا

الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة مساعدات بقيمة 71 مليون يورو لمواجهة فيروس كورونا في فلسطين

تركيا ستبيع إسرائيل معدات طبية مقابل تزويد السلطة الفلسطينية بها

عرب 48

مستُجدات كورونا بالضفة وغزة: الاحتلال يفتح عبارات للصرف الصحي ويقصّ أسلاكا لتهريب العمال

جلسة لمجلس حقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عن الأسرى بظل كورونا

وكالة وفا

وقائي القدس يضبط لحوما فاسدة في بلدة الرام

الرئيس يهاتف رئيس بلدية بيتونيا للاطمئنان على أحوال ..

حدث في مثل هذا اليوم

10 نيسان (أبريل)

2003م طائرات الاحتلال تغتال قائد سرايا القدس ومهندسها الشهيد محمود الزطمة بحي الشيخ الرضوان بمدينة غزة وتعتبره قوات الاحتلال مسئولا عن عملية بيت ليد وعملية كفار داروم ونتساريم وعمليات أخرى..

2002م استشهاد محمود طوالبة القائد العام ل سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي قائد معركة الدفاع عن مخيم جنين.

2002م سكان نابلس يبحثون عن الجثث في كل مكان ويدفنون 70 شهيدا في مقابر جماعية بعد الاجتياح.

2002م عملية استشهادية على الحافلة رقم 960 قرب حيفا توقع 8 قتلى إسرائيليين عسكريين ورجال شرطة و44 جريحاً و كتائب القسام تتبنى العملية وتؤكد منفذها هو "أيمن أبو الهيجا" من مخيم جنين.

2002م عملية بطويلة ونوعية في مدينة جنين إذ قتل 13 جندياً إسرائيلياً في مخيم جنين في كمين نصبه المقاومون الأبطال وبعد أن يأس العدو من صمود هذا المخيم البطل قام بقصفه بطائرات أف 16 وطائرات الأباتشي وتم تجريفه للقضاء على المقاومة البطلة. وفي مدينة نابلس تمكن المقاومون من قتل ضابط احتياط في جيش العدو الإسرائيلي.

1994م الجيش الإسرائيلي يشنّ حملة اعتقالات في قطاع غزة قبل شهر من إعادة انتشاره فيه.

1991م إسرائيل تعلن عن وصول جميع اليهود الألبان إليها بعد أن هجرتهم من بلادهم الأصلية.

1982م اغتيال عضو حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح "عصام السرطاوي" في مدينة لشبونه عاصمة البرتغال على أيدي جماعة أبو نضال المنشقة عن حركة فتح

1979م مجلس الشعب المصري يقر معاهدة السلام مع إسرائيل بأغلبية 328 صوتا.

1973م جهاز الاستخبارات الخارجية "موساد" الإسرائيلي يغتال ثلاثة من قادة الثورة الفلسطينية هم: كمال ناصر (1924 - 1973), كمال عدوان (1935 - 1973), وأبو يوسف النجار (1930 - 1973) في بيروت من خلال وحدة كوماندوز قادها إيهود بارك الذي تنكر في زيّ امرأة.