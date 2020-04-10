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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2468 ) الجمعة 10/4/2020
أخبار فلسطينية
أشتية لممثلين دوليين: نحتاج 137 مليون دولار لمواجهة الوباء
حماس تعتقل فلسطينيين في غزة بسبب التواصل مع إسرائيليين عبر الإنترنت
“صحة” غزة تجدد مناشدتها توفير لوازم فحص كورونا
عريقات يبحث مع مسؤولين عرب وأوروبيين الآثار التدميرية لخطة الضم الإسرائيلية
كورونا يكبد الاقتصاد الفلسطيني 3.8 مليار دولار
حماس وفصائل المقاومة: التطبيع مسألة محرمة وطنيًا
"حملة المقاطعة" تطالب بمحاسبة مطبعين بغزة
هنية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من "رئيسي"
الصحة بغزة تعلن عن تعافي حالة جديدة من "كورونا" والحالات 4 بصحة مطمئنة
منظمات حقوقية: الاحتلال ملزم بإدخال معدات ولوازم طبية لغزة
أخبار إسرائيلية
إسرائيل تتوغل بالتجسس الإلكتروني بذريعة محاصرة
ليبرمان: «الجنرالات» أضاعوا فرصة التخلص من نتنياهو
15 وفاة بكورونا لدى الاحتلال ترفع الحصيلة لـ86
خلافات في إسرائيل بشأن التعامل مع انتشار "كورونا"
مسؤول إسرائيلي لـ "حماس": لدينا نية جدية لتبادل الأسرى وهذه فرصة
اخبار دولية
جهود تركية-فلسطينية لإنقاذ 110 طالبًا يتعلمون في تركيا
بومبيو ونتنياهو يبحثان التحركات الإيرانية والتصدي لـ"كورونا"
بومبيو: سنقف دائما الى جانب "إسرائيل"
الاتحاد الأوروبي يقدم 71 مليون يورو لفلسطين لمواجهة كورونا
القنصل البريطاني العام يشيد بالجهود الفلسطينية في مواجهة "كورونا"
إعلان مبادرة دولية للتضامن والتكافل الإنساني ضدّ وباء “كورونا”
كورونا يهدد بـ”كساد كبير” والعالم يبحث عن استجابات منسقة للأزمة
عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم تخطى 1,5 مليون
“الصحة العالمية” تحذر من تخفيف إجراءات العزل في الوقت الحالي
أخبار عربية
صحيفة تكشف: حراك مصري في ملف تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال
مصر تحصل على دواء ياباني يقضي على كورونا في 4 أيام
الجامعة العربية: مذبحة دير ياسين نموذج لسياسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين
الجامعة العربية تؤكد أهمية وضع خطة عمل مشتركة مع الصين لمكافحة كورونا
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
معونات طبية من فلسطينيي الداخل لـ «أشقائهم» في غزة
نائب عربي في الكنيست: كورونا وباء طارئ وعابر فيما العنصرية الإسرائيلية قديمة ومتأصلة
هكذا استغلت إسرائيل جهود طبيب فلسطيني لتدّعي مساعدة الصين في حربها ضد كورونا حسن سلمان
إصابة صياديْن برصاص بحرية الاحتلال والمستوطنون يعتدون على مقبرة شمالي الضفة الغربية
إسرائيل تفرض على العمال الفلسطينيين تحميل برنامج “تجسس” يخترق هواتفهم
فلسطين: تعافي 44 مصاباً بكورونا.. وغزة تعلن توقف مختبر الفحص لنفاد المسحات
الشرق الاوسط
أرقام مطمئنة في فلسطين... وإصابات مرتفعة في الشتات
الشروق المصرية
عريقات يحذر من «الآثار التدميرية» لخطة إسرائيل ضم أراض فلسطينية
الاهرام المصرية
الحكومة الفلسطينية: ارتفاع عجز الموازنة إلى 1.4 مليار دولار بسبب «كورونا»
الغد الأردنية
الجامعة العربية: مذبحة دير ياسين نموذج لسياسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين
إسرائيل و”كورونا” يحاصران اقتصاد قطاع غزة الهش
الاحتلال يعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 79.. و165 مصابا بحالة خطيرة
الشرق القطرية
كورونا يكبد الاقتصاد الفلسطيني 3.8 مليار دولار
فلسطين تعرب عن قلقها حيال حياة الأسرى في ظل أزمة كورونا
هنية: مصممون على الإفراج عن الأسرى في إطار التبادل
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
هيئة المعابر تصدر إعلانا مهما للمواطنين العالقين في مصر
"حماية" يطالب الأمم المتحدة بإلزام الاحتلال بتحمل مسؤولياته تجاه غزة
"الجهاد" تدين اللقاء التطبيعي مع الاحتلال
الحركة الأسيرة تثمن جهود "فلسطينيي الخارج" تجاه قضيتها
مركز حقوقي يحذر من تداعيات "كورونا" على الأطفال بغزة
تحويل أسير من جنين للاعتقال الإداري
القدس المحلية
طولكرم: إصابة شاب بعيار ناري بالرأس
اتصال هاتفي بين الرئيس وأمير قطر
فرحة ممزوجة بغصّة لدى استقباله.. المُحرَّر حرب: الاكتظاظ الكبير في
لقاء في نابلس يبحث سبل التخلص من النفايات الطبية
الحدائق المنزلية".. مبادرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل جائحة كورونا
أسير مُحرر يبادر إلى حجر نفسه منزلياً: لن أُخالط أحداً من أقربائي
حساب فيسبوك مسروق يزعم إصابة مواطن من بيتونيا بكورونا ووزارة
الحياة الجديدة
القدس: شرطة الاحتلال تعتقل 3 شبان بعد الاعتداء عليهم في سلوان
بعد فرض الاحتلال ارتداء الكمامات.. الأسرة المقدسية بين نارين
أبو بكر: سنلاحق ونحاسب كل من يسيء لأسرانا ويروج الإشاعات
الكنائس في القدس وبيت لحم تحتفل بـ "خميس الأسرار" حسب التقويم الغربي
الأيام
»أطباء المستشفيات .. آلية عمل جديدة تفرضها مرحلة "كورونا"
»الحكومة تناقش أفكاراً لعودة تدريجية لبعض الأنشطة الاقتصادية لوقف الخسائر
»لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين وحالة تعافي في غزة
»278 إصابة بين الفلسطينيين في مناطق 48
»"الخارجية": وفاة 24 فلسطينياً وإصابة 524 بكورونا منذ بداية الوباء في العالم
وكالة صفا
هنية يعزي بوفاة الشيخ محمد رشيد الميقاتي
الشرطة تقبض على عصابة لصوص في طولكرم
الاحتلال يقص أسلاكًا شائكة قرب قرية حبلة بقلقيلية لتهريب العمال
إدانة تقاعس "أونروا" بمساعدة لاجئينا بلبنان بمواجهة "كورونا"
"الشخصيات المستقلة": رامي أمان لا يمثلنا ونحن براء من فعله
ضبط لحوم فاسدة في الرام بالقدس
وكالة الرأي الفلسطينية
إعلان مهم من هيئة المعابر للمواطنين العالقين في مصر
تفاصيل المنخفض القادم يومي الجمعة والسبت
الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة "كورونا" 9 إبريل 2020
الاحتلال يفتح عبارات محافظة قلقيلية لتهريب العمال
حمدان: حماس معنية بتشكيل آلية عمل وطني تحمي القضية
المباحث تحرر 10 محاضر ضبط لتجار وتُحيل آخر للنيابة بغزة
جامعة الأقصى تصدر بياناً بخصوص العملية التعليمية
أوكسفام: نصف سكان الأرض مهددون بالفقر بسبب كورونا
فلسطين اليوم
تقرير دولي يحذر: المنظومة الصحية في قطاع غزة مشلولة ولن تتحمّل انتشار "كورونا"
"أسرانا قضيتنا" حملة الكترونية ضخمة تنفذها نقابة المحامين الشرعيين
الأمن الوقائي يلقي القبض على عصابة لصوص.. هذا ما فعلوه في طولكرم!
النونو: تسعى لإقامة علاقات جيدة مع دول العالم وجولة هنية حققت إنجازات عديدة
سلطة النقد تصدر تعليمات جديدة بشأن الشيكات المعادة
"التنمية" تصدر تنويهاً مهماً بخصوص المحجوبين من المنحة القطرية 100 دولار
إغلاق منجرة والقبض على 8 أشخاص بجنين لعدم الالتزام بحالة الطوارئ
سما نيوز
خريشة: الوضع بغزة يبعث على القلق الشديد.. ومؤسساتنا الوطنية تبذل كل الجهود لاحتواء كورونا
الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة مساعدات بقيمة 71 مليون يورو لمواجهة فيروس كورونا في فلسطين
تركيا ستبيع إسرائيل معدات طبية مقابل تزويد السلطة الفلسطينية بها
حسين الشيخ: مشروع ضم الضفة سيؤدي لانهيار كامل لكل الاتفاقيات مع إسرائيل
شاهد: "الثقافة" تُطلق أغنية "خليك بدارك"
"كنائس رام الله" توضح طبيعة الاحتفالات بأُسبوع الأعياد في ظل كورونا
عرب 48
مستُجدات كورونا بالضفة وغزة: الاحتلال يفتح عبارات للصرف الصحي ويقصّ أسلاكا لتهريب العمال
جلسة لمجلس حقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عن الأسرى بظل كورونا
وكالة وفا
وقائي القدس يضبط لحوما فاسدة في بلدة الرام
الرئيس يهاتف رئيس بلدية بيتونيا للاطمئنان على أحوال ..
حدث في مثل هذا اليوم
- 10 نيسان (أبريل)
- 2003م طائرات الاحتلال تغتال قائد سرايا القدس ومهندسها الشهيد محمود الزطمة بحي الشيخ الرضوان بمدينة غزة وتعتبره قوات الاحتلال مسئولا عن عملية بيت ليد وعملية كفار داروم ونتساريم وعمليات أخرى..
- 2002م استشهاد محمود طوالبة القائد العام لسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي قائد معركة الدفاع عن مخيم جنين.
- 2002م سكان نابلس يبحثون عن الجثث في كل مكان ويدفنون 70 شهيدا في مقابر جماعية بعد الاجتياح.
- 2002م عملية استشهادية على الحافلة رقم 960 قرب حيفا توقع 8 قتلى إسرائيليين عسكريين ورجال شرطة و44 جريحاً وكتائب القسام تتبنى العملية وتؤكد منفذها هو "أيمن أبو الهيجا" من مخيم جنين.
- 2002م عملية بطويلة ونوعية في مدينة جنين إذ قتل 13 جندياً إسرائيلياً في مخيم جنين في كمين نصبه المقاومون الأبطال وبعد أن يأس العدو من صمود هذا المخيم البطل قام بقصفه بطائرات أف 16 وطائرات الأباتشي وتم تجريفه للقضاء على المقاومة البطلة. وفي مدينة نابلس تمكن المقاومون من قتل ضابط احتياط في جيش العدو الإسرائيلي.
- 1994م الجيش الإسرائيلي يشنّ حملة اعتقالات في قطاع غزة قبل شهر من إعادة انتشاره فيه.
- 1991م إسرائيل تعلن عن وصول جميع اليهود الألبان إليها بعد أن هجرتهم من بلادهم الأصلية.
- 1982م اغتيال عضو حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح "عصام السرطاوي" في مدينة لشبونه عاصمة البرتغال على أيدي جماعة أبو نضال المنشقة عن حركة فتح.
- 1979م مجلس الشعب المصري يقر معاهدة السلام مع إسرائيل بأغلبية 328 صوتا.
- 1973م جهاز الاستخبارات الخارجية "موساد" الإسرائيلي يغتال ثلاثة من قادة الثورة الفلسطينية هم: كمال ناصر (1924 - 1973), كمال عدوان (1935 - 1973), وأبو يوسف النجار (1930 - 1973) في بيروت من خلال وحدة كوماندوز قادها إيهود بارك الذي تنكر في زيّ امرأة.
- 1957م وفاة الصحفية المصرية فاطمة اليوسف, التي اشتهرت باسم "روز اليوسف".