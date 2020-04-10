6 أعضاء من برشلونة يتقدمون باستقالتهم

قرر 6 أعضاء من مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، التقدم بإستقالتهم بعد طلب رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو ذلك، فى ظل رغبته بإعادة تشكيل مجلس إدارة النادي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية، أن إميلي روسو نائب بارتوميو يترأس الست أعضاء، وكذلك وسيلفيو إلياس وإنريكي تومباس وجوسيب بونت، ماريا تيكسيدور وجوردي كالساميليا.

كان بارتوميو قد طلب من 4 أعضاء أسم الأول تقديم استقالتهم من مجلس إدارة برشلونة قبل أن يجتمعوا إلكترونياً ، ولكن تم تأجيل الاجتماع،على الرغم من أن رئيس النادي استدعى المديرين لإبلاغهم قراره.

وانتهز بارتوميو الفرصة لتنفيذ خطة إعادة هيكلة المجلس التي كان يخطط لها منذ ايام، وذلك بعد ضعف علاقته مع عدد من أعضاء المجلس بشكل كبير.

وبعد قرار بارتوميو، من المنتظر أن يشهد مجلس الإدارة عدة تغييرات، حيث سيتم تعيين نائبا جديدا ومن المتوقع تعيين مدير تنفيذي جديد.