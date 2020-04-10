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هالاند يضع شروطه قبل اختيار ناديه القادم

10 نيسان / أبريل 2020 02:25

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وضع النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، شروطه قبل اختيار وجهته المقبلة، وذلك بعد رغبة كبار أندية أوروبا في التعاقد معه بعد تألقه اللافت رفقة أسود الفيستيفاليا هذا الموسم.

وقال هالاند خلال تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "قبل اختيار النادي الذي سأذهب إليه، سوف أقوم بمقياس حجم ما وصلت إليه أولا، ومدى جودة النادي، والناس هناك، وكيف سيعتنون بي هناك، وكيف سيساعدونني على التطور والتحسن"

أضاف: "التوقيت هو كل شيء قبل اختيار الفريق الذي ستنضم إلى صفوفه، هناك العديد من العوامل التي تحدد الاختيار. أتذكر قبل انتقالي إلى سالزبورج، كان هناك العديد من الخيارات، ولكن كان النادي النمساوي هو الأنسب في هذا التوقيت".

وواصل: "من الخطأ اعتقاد أنني الأفضل، هناك العديد من اللاعبين الجيدين والأفضل مني، لذلك ينبغي علي دائمًا مواصلة العمل والتطور".

هالاند انضم إلى صفوف بوروسيا دورتموند في شهر يناير الماضي قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوي، وحقق بداية رائعة مع الفريق الألماني.

وتتصارع العديد من أندية أوروبا الكبرى على ضم هالاند أبرزها ريال مدريد الاسباني الذي يبحث عن خليفة للفرنسي المخضرم كريم بنزيما.

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