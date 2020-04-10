هل ينتقل وادى إلى الزمالك فى صفقة تبادلية مع السعيد؟

شهدت الساعات الماضية بعض الأنباء حول تفكير مسؤولي الزمالك فى التعاقد مع محمود وادى مهاجم المصرى فى صفقة تبادلية تقتضى بانتقال عمر السعيد مهاجم الفريق الأبيض إلى النادى البورسعيدى مع انتقال المهاجم الفلسطينى إلى الزمالك، خاصة بعدما أبدى طارق العشرى المدير الفنى للمصرى فى الفترة الأخيرة رغبة فى ضم عمر السعيد من الزمالك، ونستعرض حقيقة الأمر فى التقرير التالى:

هل يفاوض الزمالك "وادى" لضمه؟



كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن محمود وادى تم ترشيحه من قبل وكلاء اللاعبين لإدارة الزمالك، من أجل بحث إمكانية ضمه من عدمه ومثله كباقى اللاعبين المرشحين للفريق يتم عرضهم على الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك لحسم مدى إمكانية الدخول فى مفاوضات رسمية لضمهم من عدمه.

وهل تحرك الزمالك لضم اللاعب بشكل رسمى؟



وبسؤال مصدر مسؤول بنادى المصرى كشف إن النادى البورسعيدى حتى الآن لم يتلقى عرضا رسميا من الزمالك لضم وادى لذا يعد الأمر مجرد أقاويل لحين وصول عرضا رسميا من الزمالك فى المسألة كما ستطرق إدارة المصرى فى وقتها لمسألة مدى إمكانية إبرام صفقات من عدمه قبل الموافقة أو الرفض خاصة إن قيد الفريق متوقف ويوجد أزمة فى المسألة ويتم العمل بشكل قانونى على حلها حتى يتمكن النادى من إبرام صفقات فى فترة الانتقالات الصيفة القادمة.

وهل يرغب "وادى" فى الانضمام إلى الزمالك؟



وكشف مصدر مقرب من وادى عن رغبته فى الانضمام للزمالك حال موافقة إدارة المصرى حول انتقاله لقلعة ميت عقبة وإنه مرحب بالمسألة وينتظر فقط حدوث مفاوضات رسمية فى المسألة.

فيما يتواصل مسؤولو الزمالك مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق لعرض كافة الصفقات عليها لاتخاذ قرار بشأنها خاصة بالتواصل المستمر الذى يتم مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادى الأبيض حول مختلف الأمور التى تخص الفريق.