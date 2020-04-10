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أخبار » الأسرة و المجتمع

هل يؤثر الملح الزائد فى الطعام على الجهاز المناعى

10 نيسان / أبريل 2020 02:37

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كشف بحث أجرى علي الفئران والبشر أن تناول كميات كثيرة من الملح يعد من الأمور الخطيرة على الصحة، لأنه يؤثر بشكل كبير على الجهاز المناعي في الجسم، ويزيد من فرص التعرض لبعض المشاكل الصحية كمشاكل في القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسكتة الدماغية.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية فإن نسبة استهلاك 9 من كل 10 أشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية كثيرة في الملح، وهذا يتنافي مع التوجهيات التي نشرتها وزارة الصحة والتي تؤكد أنه علي مدار اليوم يجب أن لايستهلك الأشخاص أكثر من ملعقة صغيرة منه.

وهناك دراسة نشرت في مجلة Science Translational Medicine ، وأثبتت أن الإكثار في تناول الملح يتسبب جعل  الجهاز المناعي عاجز عن تدمير البكتيريا في بعض أجزاء الجسم.

وفوجئ الباحثون في مستشفى جامعة بون بألمانيا،  عندما اكتشفوا أن اتباع نظام غذائي عالي الملح  علي  الفئران أدى إلى  زيادة  العدوى البكتيرية في الكلى.

وأوضح الباحثون، أن  ضعف القدرة على محاربة الالتهابات البكتيرية للخلايا المناعية تكون بسبب زيادة نسبة الملح، وهذا يؤثر علي كفائتها، ولذا يجب تنظيم نسبة الملح في الطعام بقدر المستطاع تجنبا لحدوث أي مشاكل صحية.

وأوضح أحد العلماء ويدعي البروفيسور كريستيان كورتس من معهد المناعة التجريبية بجامعة بون بألمانيا، أننا قمنا بفحص المتطوعين الذين تناولوا 6 غرام من الملح، وبعد أسبوع من اتباع نظام غذائي عالي الملح ، كان لدى المتطوعين مستويات أعلى من الكورتيزون في أجسامهم، هذا يؤثر بشكل مباشر علي صحة الكلي.

ولذا أوضح العلماء أن الحد من تناول الكثير من الملح  قد يساعد في مكافحة الالتهابات البكتيرية في الكلى.

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