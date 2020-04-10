زوجان هنديان يطلقان اسم "حظر" على مولودهما



من أجل كبح انتشار فيروس كورونا فرضت عدة دول في جميع أنحاء العالم سياسة الإغلاق وحظر التجول وهو بروتوكول طوارئ يمنع عادةً الأشخاص من مغادرة المنطقة وقد ألهم ذلك زوجان في الهند لتسمية ابنهما المولود حديثًا "حظر ".

ووفقا لما ذكرته صحيفتا الجارديان وديلى ميل البريطانية ولد الصبي في قرية باتشيري في منطقة شيوبور بوسط الهند يوم الاثنين الماضي خلال فترة حظر صارمة استمرت 21 يوما في الهند، وعندما سأل موظفو المستشفى عن الاسم الذي يجب أن يكتبوه على شهادة ميلاد الطفل الجديد كشفت والدة الصبي والتي تدعى مانجو ميل والأب راغوناث عن خيارهما غير المعتاد.

وقال مانجو في تقرير لصحيفة تايمز أوف إنديا: "إنه حظر لأنه ولد خلال فترة الحظر"، وأضاف والد الطفل راغوناث: "سيتذكر ابني وعائلتنا وقت الأزمة هذا طوال حياتنا إنه اسم مهم، لأن العالم كله يستخدم الحظر كوسيلة لإثارة هذا الوباء ويجب ألا نتعامل مع هذا الاغلاق والحظر باستخفاف ".

