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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

دعوة في بريطانيا لغلق الإنترنت 13 إبريل

10 نيسان / أبريل 2020 02:59

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يخطط الآلاف من الأشخاص  للاحتجاج على طرح شبكات الجيل الخامس، زاعمين بأنها السبب وراء انتشار فيروس كورونا، إذ يتم الترويج لنظرية المؤامرة الخطيرة التى لا أساس لها من الصحة، والتى تزعم أن الفيروس التاجى مرتبط بطريقة أو بأخرى بتقنية 5G.

ووفقا لموقع "إندبندنت" البريطانى، اجتمع أكثر من 10 آلاف شخص بمجموعة على فيس بوك للتخطيط لاحتجاج عالمى بحلول عيد الفصح يوم الاثنين المقبل 13 إبريل، يهدف إلى منع نشر تكنولوجيا الهواتف الخلوية من الجيل التالى.

وطالبت المجموعة، التى تحمل اسم Worldwide Unified Protest Against 5G بالاحتجاج، وبسبب تدابير احتواء Covid-19 التى تمنع أكثر من نصف سكان العالم من التجمع الجماعى، يحث المنظمون المتظاهرين على "إغلاق أجهزة الإنترنت" يوم 13 أبريل من خلال غلق هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

كما شجعت المجموعة الأعضاء على كتابة الأغانى ووضع لافتات ورقية، وكتبوا: "كن مبدعًا قدر الإمكان، كوكبك يعتمد عليك."

وهناك مجموعة أخرى ذات حجم مماثل تخطط للاحتجاج ضد شبكات 5G يوم 25 أبريل، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور الإجراء الذى سيتخذونه.

ورفض الدكتور سيمون كلارك، الأستاذ المساعد فى علم الأحياء الدقيقة الخلوية فى جامعة ريدينج هذه المزاعم التى تربط شبكات الجيل الخامس بانتشار كورونا، كمت أن العلماء فى اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع غير المؤين خلصوا فى دراسة رئيسية فى وقت سابق من هذا العام، إلى عدم وجود أى دلائل علمية على أى مخاطر صحية مرتبطة بشبكات الجيل الخامس.

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