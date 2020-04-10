7 نصائح وحيل لتحسين أداء هاتفك الأيفون القديم وزيادة سرعته.. جربها

تُعتبر تجربة المستخدم السلسة إحدى أهم عوامل الجذب لهواتف آيفون من شركة أبل، وغالبًا ما تتفوق فى المنافسة، ولكن للأسف أى جهاز يبدأ فى التباطؤ مع تقدم العمر، كما يمكن أن تكون تحديثات نظام التشغيل (آى أو إس) iOS ذات تأثير سلبى على هواتف آيفون القديمة، فبالرغم من أنها تقدم ميزات جديدة، ومستوى أمان أعلى، إلا أنها من الممكن أن تتسبب فى تباطؤ الأداء أحيانًا، وفيما يلى 7 نصائح وحيل تساعدك فى تحسين أداء هاتف آيفون القديم:

إلغاء تثبيت التطبيقات غير المستخدمة:



تصفح جميع التطبيقات والألعاب الموجودة فى هاتف آيفون الخاص بك، وقم بإلغاء تثبيت أى تطبيق لا تستخدمه بانتظام، فهذه التطبيقات بالرغم من أنك لا تستخدمها باستمرار إلا أنها تشغل مساحة فى هاتفك، وتستهلك موارد الهاتف عن طريق عملها فى الخلفية، وسيكون الأمر أصعب إذا كانت تُحدث تلقائيًا

يمكنك حذف التطبيقات فى هاتف آيفون من خلال الضغط مع الاستمرار على التطبيق الذى ترغب فى حذفه، ثم الضغط على خيار (حذف التطبيق) Delete App.

تحديث نظام التشغيل:



تقدم أبل إصدارات أحدث من نظام iOS ليس فقط لجلب ميزات جديدة، ولكن أيضًا لتحسين الأداء العام لهاتف آيفون الخاص بك، ولذلك تحقق كل فترة من الإعدادات لمعرفة هل يوجد تحديث متاح لهاتفك، وقم بالتحديث وفقًا لذلك.

ولكن قبل بدء تثبيت التحديث تأكد من وجود مساحة كافية فى هاتفك، حيث إن سعة التخزين الداخلية لهواتف آيفون غير قأبلة للزيادة، لذلك يمكنك حفظ نسخة احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى، وحذف الجزء القديم منها لتوفير مساحة.

كما يوصى بعدم تثبيت التحديثات فور إطلاقها، بل يمكنك الانتظار بعض الوقت حتى يستقر الأمر وترى هل التحديث الجديد يتسبب فى بعض المشاكل خاصة وإذا كان هاتفك قديم بعض الشيء.

إيقاف تشغيل مزاياSiri



يمكن أن يكون المساعد الصوتى (سيري) Siri مفيدًا جدًا فى الكثير من الحالات، ولكن هناك بعض الميزات التى قد تفكر فى إيقافها لتعزيز أداء هاتفك.

يمكن لسيرى اقتراح أشياء تلقائيًا عند البحث، ابتداءً من نظام (iOS 9) والإصدارات الأحدث، ولكن هذه الميزة يمكن أن تبطئ هاتف آيفون الخاص بك.

ولإيقاف تشغيلها يمكنك اتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى الإعدادات.

• اضغط على خيار (سيرى والبحث) Siri & Search.

• مرر للأسفل حتى تصل إلى القسم الذى يحمل اسم (اقتراحات سيري) Siri Suggestions، ستجد ثلاثة خيارات قم بإيقافها من خلال الضغط على زر التبديل المجاور لكل منها.

• وإذا كان لديك iPhone 6S أو طرز أحدث؛ فيمكنك إيقاف ميزة (الاستماع إلى مرحبا سيري) Listen for Hey Siri، لأنها تجعل هاتفك فى وضع استماع دائم مما يؤثر على الأداء.

إيقاف ميزة التنزيلات التلقائية:

تقدم أبل فى أجهزتها ميزة تُسمى (التنزيلات التلقائية)، التى تتيح لك تثبيت التطبيقات تلقائيًا فى جميع الأجهزة، فإذا كان هاتف آيفون الخاص بك هو الجهاز الوحيد المرتبط بمعرف أبل فقد لا تسبب لك هذه الميزة أى مشكلة، ولكن إذا لم يكن كذلك فستجد التطبيقات الجديدة ومشتريات المحتوى التى قمت بتنزيلها فى جهاز آخر موجودة تلقائيًا فى هاتف آيفون وأنت لا تريد ذلك.

• انتقل إلى (الإعدادات).

• اضغط على صورة ملفك الشخصى، ثم اضغط على خيار (آيتونز ومتجر التطبيقات) iTunes & App Store

• ضمن قسم التنزيلات التلقائية، بدّل المفاتيح المجاورة لخيارات (الموسيقى والتطبيقات والكتب والكتب الصوتية) لتصبح باللون الرمادي.

استخدم تطبيقات أبل الافتراضية:



قد يكون ذلك خيارًا غير مناسب لبعض الأشخاص، ولكن ليس هناك شك فى أن تطبيقات أبل تعمل بشكل أفضل مع هواتف آيفون، حيث تُضبط كإعدادات افتراضية لمعظم الوظائف الرئيسية، مثل: البريد الإلكترونى والتنقل وتصفح الويب.

قد لا تكون دائمًا الأفضل من حيث الوظائف، ولكن إذا كنت تريد الأداء الأكثر سلاسة وسرعة فيجب عليك الالتزام بها.

إيقاف تحديث التطبيقات فى الخلفية:



تقوم بعض التطبيقات بالعمل فى الخلفية، ومزامنة البيانات، وتحديث المحتوى دون أن تدرك ذلك، ولكن ذلك يؤثر على الأداء، ويقلل من عمر البطارية، وخلافًا للاعتقاد الشائع؛ فإن الضغط المزدوج على زر الرئيسية، ثم سحب كل شيء لإغلاقه ليس هو الحل الصحيح، وكل ما عليك فعله هو التالي:

• انتقل إلى الإعدادات.

• اضغط على قسم (عام) General.

• اضغط على خيار (تحديث التطبيق فى الخلفية) Background App Refresh وقم بإيقاف تشغيله تمامًا، أو على الأقل إيقاف تشغيله لتطبيقات محددة من القائمة التى تظهر أسفله، والفرق الوحيد هو أن التطبيق سيقوم بالمزامنة عند تشغيله، بدلاً من المزامنة باستمرار فى الخلفية.

حذف سجل التصفح:

يُعتبر متصفح سفارى أحد التطبيقات التى يسهل فيها التخلص نسبيًا من الملفات غير الضرورية، التى يؤثر وجودها على موارد هاتفك.

• انتقل إلى الإعدادات.

• اضغط على خيار (سفاري) Safari.

• اضغط على خيار (مسح السجل وبيانات مواقع الويب) Clear History and Website Data.