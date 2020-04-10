"الاقتصاد" تنظم جولة تفتيشية على محطات الوقود بمحافظة غزة

غزة-الرأي

قامت وزارة الاقتصاد الوطني بتنظيم جولة تفتيشية على محطات الوقود بمحافظة غزة، بدورها أجرت دائرة الموازين والمكاييل جولة رقابية على محطات تعبئة الوقود في محافظات قطاع غزة.

وقالت الوزارة في تقرير نشرته الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، أن الطواقم التفتيشية قامت بزيارة عدد من محطات تعبئة الوقود في إطار الرقابة على المحطات للتأكد من مدي التزام أصحابها بشروط الامن والسلامة المطلوبة، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وضبط ومعايرة مضخات التعبئة لحماية المواطن من أي غش أو تلاعب في أسعار.

وأشار التقرير ان طواقم التفتيش التابعة للإدارة العامة لحماية المستهلك نظمت 211 زيارة وجولة ميدانية على الاسواق والمحال التجارية لمراقبة الاسعار ومنعا للاحتكار.

وبين التقرير، أن ادارات طواقم حماية المستهلك في كافة المحافظات واصلت عملها وجهدها لخدمة أبناء شعبها، والعمل على مراقبة المحلات التجارية والأسواق من خلال جولات مكثفة صباحية ومسائية.

من جهتها ، قامت الطواقم الهندسية بالإدارة العامة للصناعة التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني اليوم بإجراء فحوصات على عينات من أسطوانات الغاز.

وقال حسن الشاعر رئيس قسم الصناعات المعدنية، أن نتائج الفحص كانت إيجابية ومطابقة للمواصفات المطلوبة.



وذكر التقرير ان كميات الرمال المرحلة من كافة المحافظات بلغت 4.311 متر مكعب، وتقوم الطواقم الميدانية التابعة لدائرة مقالع الرمال بالمتابعة اليومية والاشراف على عملية التحميل في المقالع، بالإضافة الي التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإشراف على ترحيل الرمال والطين الناتجة عن المشاريع التي تنفذها المؤسسات الدولية والمحلية.

وعقد مدير دائرة مقالع الرمال محمد المدهون اجتماعاً مع مسؤول الشرطة البحرية من أجل تنسيق العمل بينهما.

اما على صعيد دمغ ومراقبة المعادن الثمينة قامت الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بتنظيم جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات غزة شملت زيارة 8 محلات لبيع الذهب والمجوهرات.

وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233.