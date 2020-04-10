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تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة

10 نيسان / أبريل 2020 03:02

ابراهيم ملحم
ابراهيم ملحم

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلن الناطق باسم الحكومة برام الله "إبراهيم ملحم"، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم والخليل.

وقال ملحم، خلال الايجاز الصباحي حول مستجدات فيروس كورونا، "إن اثنتين من الإصابات سجلتا في قرية أرطاس جنوب بيت لحم، إحداهما لطفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، حيث انتقلت إليها العدوى من والدتها التي أصيب من شقيقتها التي يعمل نجلها في كراج لتصليح الحافلات الإسرائيلية في مستوطنة "غوش عتصيون"،  والأخرى لشقيقتها البالغة من العمر 25 عاما".

وأشار إلى أن الإصابة الثالثة هي لفتاة عشرينية انتقلت إليها العدوى من والدتها ووالدها في بلدة حلول شمال الخليل.

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