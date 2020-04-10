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"هآرتس" تدعو لاقتناص فرصة مبادرة حماس حول الجنود الأسرى

10 نيسان / أبريل 2020 07:37

الداخل المحتل-الرأي:

دعت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى ضرورة تعامل الاحتلال بشكل جدي مع مبادرة حماس التي أعلن عنها قائد الحركة يحيى السنوار، والتي تهدف بشكل حقيقي لإنهاء قضية الأسرى والمفقودين التي تعيق استمرار محادثات التهدئة.

ولفتت الصحيفة عبر مقالتها الافتتاحية اليوم الجمعة، رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" إلى تبني الجانب الإنساني، وعدم استخدامه فقط للأهداف السياسية الداخلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن حماس ستقدم معلومات حول أوضاع الاسرى والمفقودين "الإسرائيليين" مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من كبار السن ومرضى ونساء.

وكان موقع "كان" العبري كشف بالأمس أن مصدرا أمنيا "إسرائيليا" صرح بأنه "لدى الاحتلال نية جدية لتبادل الأسرى، وأن هذه فرصة لن تتكرر".

في المقابل، نقلت هآرتس اليوم تصريحات "موسى دودين" مسؤول ملف الأسرى في حركة حماس والذي اعتبر مبادرة حركته فرصة يجب عدم تضيعها.

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