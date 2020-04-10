خلال عملها اليوم.. حماية المستهلك تحرر 30 محضر ضبط واتلاف

غزة- الرأي:

قامت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني بتحرير 30 محضر ضبط واتلاف، خلال الجولات التفتيشية التي قامت بها اليوم الجمعة على الأسواق والمحلات التجارية.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان لها اليوم، إن طواقم حماية المستهلك نظمت كذلك 36 زيارة وجولة ميدانية على الاسواق والمحال التجارية لمراقبة الاسعار ومنعا للاحتكار.

وأشارت إلى ان لجان التفتيش التابعة للوزارة واصلت عملها في متابعة وضبط أسعار المواد الغذائية والتموينية ومواد التعقيم والتطهير في الأسواق والمحال التجارية.

وقامت طواقم حماية المستهلك بمحافظة برفح بتحرير 6 محاضر ضبط لــ 600 كيلو بطيخ فاسد، بمشاركة بلدية رفح ومباحث التموين وشرطة البلديات.



وقامت الطواقم الهندسية بالإدارة العامة للصناعة التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني بزيارة عدد من المشاريع الصغيرة العاملة بالصناعات الكيميائية.

وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233.