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روما يستعد لإنقاذ مويس كين من جحيم إيفرتون

11 نيسان / أبريل 2020 08:38

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كشفت تقارير صحفية، أن نادى روما الإيطالى يسعى للتعاقد مع مويس كين، مهاجم إيفرتون الشاب خلال موسم الانتقالات المقبل، وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن روما يسعسى لانتشال كين من جحيم إيفرتون، حيث لم يسجل اللاعب سوى هدف وحيد وصنع اثنين فى 26 مباراة خاضها مع التوفيز، شارك فى أغلبها كبديل، مع عدة مدربين آخرهم كارلو أنشيلوتى.

وأشار الموقع إلى أن نادى العاصمة الإيطالية يسعى إلى تكوين ثنائى شاب بين كين صاحب الـ 20 عاما واللاعب نيكولو زانيولو المصاب فى الوقت الحالى بقطع فى الرباط الصليبى للركبة.

وأوضح الموقع الإيطالى أن سعر مويس كين الحالى لن يزيد عن 30 مليون يورو، وكان كين قد انتقل إلى إيفرتون مطلع الموسم الحالى قادما من يوفنتوس.

وأعلن نادي إيفرتون الإنجليزى الصيف الماضي، تعاقده رسمياً مع مويس كين مهاجم يوفنتوس الإيطالى وذكر الموقع الرسمي لنادى إيفرتون أن مويس كين سيرتدى قميص الفريق لمدة 5 سنوات قادمة بعدما وقع على عقود انتقاله لصفوف ايفرتون حتى 2024.

ولم يكشف نادى إيفرتون عن قيمة الصفقة، إلا أن شبكة "سكاى سبورتس" الإنجليزية كشفت فى وقت سابق أن صفقة انتقال مويس كين لصفوف إيفرتون كلفت خزينة النادي نحو 27.5 مليون جنيه إسترلينى.

وتألق اللاعب الشاب فى الموسم الماضى بتسجيله سبعة أهداف خلال 17 مباراة خاضها بقميص يوفنتوس، بجانب هدفين فى ثلاث مباريات مع منتخب إيطاليا.

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