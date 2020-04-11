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تركمانستان.. استئناف الدوري المحلي رغم كورونا

11 نيسان / أبريل 2020 08:40

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أعلن اتحاد تركمانستان لكرة القدم اليوم الجمعة استكمال الدوري المحلي الشهر الجاري، بعد توقفه بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر الاتحاد -في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت- أن عودة الحياة لمنافسات الكرة في البلاد ستبدأ يوم 19 أبريل/نيسان الجاري، بمنافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري، حيث يلتقي ألتين أيسر كوبيتداج، في حين تستكمل منافسات الدوري في اليوم التالي بإقامة ثلاث مباريات.

وأضاف البيان أن المباريات الثلاث في اليوم التالي ستكون بين أندية بلقان وإنرجيتك، وميرف وعشق آباد، وتجمع الثالثة فريقي أهال وساجدام.

ويتصدر فريق كوبيتداج جدول الترتيب برصيد سبع نقاط.

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