سولسكاير يخطط لبيع 5 لاعبين وشراء 3 لتجديد دماء مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولسكاير في بيع خمسة لاعبين خلال الانتقالات الصيفية القادمة، وتجديد دماء الفريق.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن سولسكاير يرغب في بيع أليكسيس سانشيز وجيسي لينغارد وفيل جونز وأندرياس بيريرا وكريس سمولينغ.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب النرويجي لديه مبررات قوية لاستبعاد الخمسة، حيث فشل جونز في استعادة لياقته البدنية الكاملة، وفقد لينغارد مؤخرا مكانه في التشكيل الأساسي للفريق.

ولم يشارك بيريرا سوى في مباراة واحدة مع يونايتد هذا الموسم لضعف مستواه، في حين ستتحول إعارة سمولينغ إلى روما الإيطالي لعقد دائم.

كما يصعب الاحتفاظ بالمهاجم التشلسي سانشيز الذي اقتربت فترة إعارته لإنتر ميلان الإيطالي نهاية الموسم الجاري، في ظل ارتفاع راتبه وعدم تقديمه المستوى المتوقع منه.

ويسعى يونايتد للاستفادة من بيع لاعبيه الخمسة من أجل توقيع صفقات جديدة لتجديد دماء، الفريق الساعي للعودة إلى منصات التتويج، حيث ذكرت تقارير إلى رغبة سولسكاير في ضم لاعب ليستر سيتي جيمس ماديسون، والنجم الصاعد لبوروسيا دورتموند جيدون سانشو، ولاعب أستون فيلا جاك جريليش.