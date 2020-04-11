مايكروسوفت تؤجل إطلاق نظام Windows 10X حتى 2021

كشف تقرير حديث عن عزم شركة مايكروسوفت تأجيل موعد إطلاق نظام التشغيل Windows 10X وجهاز Surface Neo حتى عام2021 المقبل، حيث كشف أحدث تقارير ZDNet أن رئيس الإنتاج في شركة مايكروسوفت لن يقدم نظام Windows 10X أو الأجهزة الجديدة المميزة بالشاشة المزدوجة Surface Neo قبل نهاية هذا العام.

فيما كشفت مايكروسوفت عن نظام Windows 10X خلال 2019 كنظام مطور من مايكروسوفت لدعم الأجهزة ذات الشاشة المزدوجة، إذ خططت مايكروسوفت فى السابق لشحن جهاز Surface Neo بالشاشة المزدوجة قبل نهاية 2020.

فيما تشير التوقعات إلى أن تأجيل إطلاق نظام التشغيل وجهاز Surface Neo يرجع لتأثير انتشار فيروس كورونا في الأسواق العالمية، كما تشير التوقعات إلى أن مايكروسوفت ستبدأ في دفع بعض مميزات Windows 10X في تحديث لاحق لنظام Windows 10.

يذكر أنه مؤخرا كشف بحث جديد أجرته شركة مايكروسوفت أن القراصنة قاموا بشن هجمات إلكترونية ذات صلة بفيروس كورونا فى 241 دولة ومنطقة، وقالت الشركة الأمريكية بمنشور بمدونتها: "كل بلد فى العالم شهد هجومًا واحدًا على الأقل من طراز COVID-19".

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر"، يتلاعب الهاكرز برسائل البريد الإلكترونى وغيرها من البرامج الضارة الأخرى لذكر المرض داخلها، ويبدأوا شن الهجمات، حيث تزيد حدة الهجمات فى أى بلد يعانى من الوباء، عندما يحتاج الناس إلى معلومات صحية عبر الإنترنت.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد أشار Panos Panay رئيس الإنتاج في مايكروسوفت إلى أن الشركة لن تمنح ترخيص للشركات الأخرى لبدء شحن الأجهزة المميزة بالشاشة المزدوجة ونظام تشغيل Windows 10X هذا العام.