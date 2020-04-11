الطقس: استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي وارتفاع بدرجات الحرارة غداً

أفادت دائرة الأرصاد الجوية باستمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو اليوم السبت، غائما إلى غائم جزئي وباردا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وأضافت أن فرصة الهطول تضعف خلال ساعات المساء، وتميل الأجواء إلى الاستقرار، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية، مشيرة إلى أن الجو يكون هذه الليلة، غائما جزئيا وباردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وأضافت أن الجو يكون يوم غد الأحد غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، ليصبح الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق نهارا، باردا في ساعات الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفا في معظم المناطق نهارا وبارداّ في ساعات الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم الثلاثاء المقبل غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والجو ربيعيا لطيفا في معظم المناطق نهارا وباردا في ساعات الليل، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .