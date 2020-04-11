تسجيل حالة تعافي جديدة من فيروس "كورونا" في طولكرم

طولكرم – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، تسجيل حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، لشاب من محافظة طولكرم، مساء أمس الجمعة، ما يرفعُ حصيلة حالات التعافي في فلسطين إلى 46 حالة.

وقال محافظ طولكرم عصام أبو بكر، إن الشاب فادي عبده من ضاحية ارتاح جنوب طولكرم غادر مستشفى جمعية الهلال الأحمر، الذي أصبح مستشفى للعزل، بعدما بينت الفحوصات التي أجريت له تعافيه من الفيروس، لكنه سيخضع للحجر المنزلي لمدة 14 يوما وفق تعليمات وزارة الصحة.

ويشار إلى أنه بمغادرة عبده، تقلص عدد المصابين بفيروس كورونا في طولكرم إلى 4 إصابات، ثلاثة منها لعمال في أراضي 1948، والرابع طالب طب يدرس في جامعات بولندا، وجميعهم في الحجر الصحي في مستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وكان عبده أصيب بالفيروس نتيجة مخالطته لمشغله قبل 30 يوما أثناء عمله في أراضي 1948.