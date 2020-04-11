لماذا يكون فيروس كورونا شديدًا فى بعض الأحيان عند الشباب؟



أصاب فيروس كورونا المستجد COVID-19 أكثر من 429000 أمريكي وحصد أرواح ما يقرب من 15000 مريض ، وفيما يقول علماء إن كبار السن لا يتحملون الأمراض الشديدة، حذر خبراء من أن الفيروس يثبت أنه يمثل تهديدًا لبعض الشباب الأمريكيين أيضًا

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC”، كان هذا صحيحًا منذ أن بدأ الأمريكيون في المرض، حيث إنه في منتصف مارس ، أفاد مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 64 عامًا يمثلون 20 ٪ من جميع وفيات COVID-19 ، على الرغم من أن أحدث إحصائيات مركز السيطرة على الأمراض تشير إلى أن العدد قد يكون أكثر من ذلك النطاق بمعدل 10 ٪.

في كلتا الحالتين ، فإن الخطر على الشباب كبير، ولذلك نطرح السؤال:

ما الذي يحدث بالضبط؟

قال الدكتور "باناجيس جالاتساتوس"، أستاذ الطب المساعد في قسم طب الرئة والرعاية الحرجة في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور، إنه من المستحيل معرفة ذلك على وجه اليقين.

وقال "جالاتساتوس": "أود أن أؤكد بشدة أن هذا فيروس جديد، ونحن نتعلم عنه في الوقت الحقيقي، وهذا يعني أن كل ما تسمعه اليوم قد يكون مختلفًا تمامًا بحلول الغد، وحتى الآن ، يبدو أن الدافع الرئيسي للأمراض الخطيرة بين جميع المرضى ، صغارًا وكبارًا ، هو الجهاز المناعي".

وتابع "جالاتساتوس" إنها تسمى "عاصفة السيتوكين"، وهى تحدث عندما يستمر جهاز المناعة في العمل ، ولكن بمستوى مميت.

وأوضح جيمي ستورجيل ، أستاذ مساعد في الطب الباطني بقسم أمراض الرئة والعناية الحرجة وطب النوم في جامعة كنتاكي في ليكسينجتون: "عندما يبدأ الجهاز المناعي في التفاعل مع الفيروس بطريقة متناسقة تكون النتيجة جيدة أما إذا كانت فوضوية تكون النتيجة كارثية، وهذا ما يعنى "عاصفة السيتوكين."

وقال "ستورجيل": "إن النتيجة النهائية هي "وضع صعب للغاية حيث لا يتم مهاجمة الفيروس فحسب ، بل خلاياك الصحية أيضًا".

ولكن لماذا تظهر هذه العاصفة المناعية الآن في مرضى COVID-19 من الشباب؟



قال ستورجيل لأنه على الرغم من القوة المتأصلة للشباب ، عندما يضرب COVID-19 ، لا يتم إعداد نظام المناعة لأحد بشكل كامل.

وشدد قائلاً: "أولاً ، ليس لدينا استجابة مناعية طبيعية لـ COVID-19 ، لأنها عدوى جديدة ، مما يعني أنه يمكن لأي شخص الحصول عليها، وهذا يعني أنه في حين أن الأشخاص الأصغر سنًا - وحتى كبار السن - يمكن أن يكون لديهم حالة خفيفة أو حتى ليس لديهم أعراض على الإطلاق".

وحذر ستورجيل من أنه عندما يتأثر مرضى COVID فإنه غالبًا ما يتسبب في متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) ، وهي حالة تهدد الحياة حيث يتسرب الكثير من السوائل إلى الرئتين ويصبح التنفس مستحيلًا تقريبًا