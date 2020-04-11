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أخبار » الأسرة و المجتمع

مشروبات تقضى على ألم حصوات الكلى.. أبرزها عصير الرمان

11 نيسان / أبريل 2020 09:04

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في حالة تعرض الجسم للإصابة بالجفاف، نتيجة لنقص نسبة السوائل في الجسم، يزداد لديه فرص الإصابة بتكوين حصوات الكلى، وهذا المرض يتسبب في زيادة الشعور بألم شديد يصعب تحمله بمختلف الطرق، وقد يتعرض الشخص المصاب لبعض المضاعفات الأخرى، ومنها ارتفاع درجة حرارة الجسم، والرغبة الملحة في الغثيان، والقيء.

وفي حالة الذهاب للمستشفي نتيحة صعوبة تحمل الألم بسبب حصوات الكلي، حيث يقوم الطبيب بإعطائك العديد من النصائح الطبية لتجنب التعرض لمثل هذه النوبات شديدة الألم مرة أخري، ومنها تناول الماء بكثرة.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "WEBMED"، بعض المشروبات التي تساعد في علاج حصوات الكلي، والألم المصاحب له، ومنها:

-عصير الليمون، يعد من الحيل الجيدة في محاربة حصوات الكلي، لأن الليمون يحتوي علي  نسبة عالية من حمض الستريك، الذي يعمل علي منع ترسب الحصوات وتكوينها، ولذا تناوله باستمرار يقضي علي الحصوات.

- خل التفاح يعد من الحيل الجيدة في تفتيت حصوات الكلي بشكل سريع، ويمكنك تناوله عن طريق إضافة ملعقة صغيرة من خل التفاح علي كوب كبير من الماء، وتناوله يوميا.

-يمكنك تناول مغلي الكرفس يوميا، فهو يعمل علي تنقية الجسم من السموم المتراكمة داخل، وأيضا تقضي علي حصوات الكلي، وتخلصك من الشعور بالألم الصعب الناتجة عن الإصابة بحصوات الكلى.

- عصير الرمان  يعد من الخيارات الجيدة التي تساهم بشكل كبير في زيادة كفاءة الكلي، كما أنها تعمل علي تقليل رواسب المتواجدة علي الكلي كالحصوات، فالرمان يعد من الحيل الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة التي تساهم بشكل كبير خفض حموضة البول، وهذا يقلل من الإصابة بمشاكل الكلي وتكوين الحصوات.

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