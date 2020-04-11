فتاة تصنع أحذية بالكمامة وأوراق المناديل ‏

يبدو أنّ فيروس كورونا استطاع أن يسيطر بشكل قوي على عالم الموضة، حتى أنّ فنّانة أوكرانية قامت بصناعة أحذيتها بالمناديل الورقية والكمامات الطبية، بطريقة ساخرة، لكنها لاقت العديد من التعليقات الداعمة لموهبتها.

وعبر حسابها الشخصي على انستجرام، نشرت الفنّانة والمصورة الأوكرانية Elizaveta Litovka، مجموعة من الصور لأبرز ما قامت به من المستلزمات الطبية التي يستخدمها الشعوب في وقتنا الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا، كالكمامات الطبية، وأوراق المناديل، إضافة إلى الأكواب البلاستيكية.

حذاء بورق المناديل:

تحت عنوان آخر لفة مناديل تواليت، نشرت مقطع فيديو قصير لمناديل تواليت ملفوف حول حذائها، بأشكال مختلفة، واضعة لفافة المناديل في كعب الحذاء، وتستقطع منه الجزء الذي تريده.

وصنعت من ورق المناديل عدّة أشكال لحذائها، كربطة الفيونكة، أعلى الحذاء على وجهه، فبدا الحذاء بشكل جاذب، وأيضاً شكل آخر بعد وضعها المناديل على ساقها وكأنّه رباط يلتف حوله.

حذاء بورق الألومنيوم:

بورق الألومنيوم، صنعت Elizaveta Litovka، حذاءً فريداً، معبراً عن استخدامه في هذه الفترة، عن طريق وضع لفافة الألومنيوم حول حذائها العريض ليبدو أكثر جاذبية باللون الفضي اللامع.

كمامة على وجه الحذاء:

بطريقة مبتكرة وغريبة، تمكنت الفنّانة الأوكرانية، بصناعة وجهاً لحذائها عن طريق استخدامها الكمامة الطبية، بشكل مختلف، وقد انهالت التعليقات عليها معربين عن إبداعها في التفكير، حتى ولإن كانت الأفكار غير معقولة، إلا أنّها مبتكرة إلى حد كبير، فيما اعتبرها البعض موضة مناسبة لعام 2020، حيث انتشار فيروس كوفيد 19.

كمامة لأحذية الرجال:

ونشرت Litovka، مقطع فيديو لرجلاً يقف بالشارع ويضع على حذاءه الكمامة الطبيّة، كنوع من لفت الأنظار بشكل ساخر، وخلفه أناس يسيرون بالشارع.