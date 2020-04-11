النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2469 ) السبت 11/4/2020

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2468 ) السبت 11/4/2020

أخبار فلسطينية﻿

أمير الكويت بستعرض مع الرئيس الفلسطيني العلاقات بين البلدين وآخر المستجدات في المنطقة

اشتية: موافقة أوروبية على تسريع صرف منحة مالية لفلسطين في مواجهة فيروس كورونا

وزارة الصحة في رام الله: إصابة جديدة لمواطن من قرى القدس بكورونا

أخبار إسرائيلية

إسرائيل توثّق زيارة مسؤول عسكري سوري مواقع «حزب الله» في الجولان

بومبيو ونتنياهو يتحدثان هاتفياً عن إيران والوباء

نتنياهو وغانتس يستأنفان مفاوضات تشكيل الحكومة

ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" في (إسرائيل) لـ"95"

(إسرائيل) ترفض صفقة شراء معدات طبية من تركيا بسبب غزّة

يديعوت: مفاوضات استعادة الأسرى على الإعلام فقط

اخبار دولية

وفيات “كورونا” حول العالم تتجاوز الـ 100 ألف

"بلومبرج": تركيا تسمح ببيع معدات طبية لإسرائيل لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا

أمريكا تتصدر دول العالم لتسجل 2100 حالة وفاة بكورونا

تركيا تتراجع عن ارسال مساعدات طبية إلى اسرائيل لهذا السبب

أخبار عربية

ملك البحرين يبحث مع الرئيس الفلسطيني هاتفيا القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية

سفارة فلسطين في القاهرة: وصول جثمان أبو العطا إلى غزة

السعودية: تعليق صلاة التراويح في المساجد إذا استمرت أزمة كورونا

"مجموعة العمل":10 لاجئين فلسطينيين قضوا خلال آذار

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

قلق في إسرائيل من تحوّل الأزمة الاقتصادية إلى حالة إفلاس

لصد مخطط الضم.. الرئيس الفلسطيني يتصل بأمير قطر وعريقات يهاتف مسؤولي السعودية والبحرين…

اشتية يشيد بحزمة المساعدات الأوروبية لمواجهة “كورونا” ويعلن: خسائرنا ستصل لـ 3.8 مليارات

ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا إلى 266 حالة

الشرق الاوسط

سفارة فلسطين في القاهرة: وصول جثمان أبو العطا إلى غزة

الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بترحيل العمال عبر قنوات الصرف الصحي

الخليج الإماراتية

إصابة فلسطينيين خلال قمع مسيرة ضد الاحتلال بقلقيلية

هزات أرضية في الأردن وبحيرة طبرية

القدس تصلي من أجل مرضى وضحايا «كورونا»

الشروق المصرية

ملك البحرين يبحث مع الرئيس الفلسطيني هاتفيا القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية

وفاة ثاني فلسطيني في الضفة الغربية بكورونا

الاهرام المصرية

"بلومبرج": تركيا تسمح ببيع معدات طبية لإسرائيل لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا

الغد الأردنية

92 وفاة وأكثر من 10 آلاف إصابة بـ”كورونا” في إسرائيل

للمرة الأولى منذ 100 عام.. كنيسة القيامة في القدس مغلقة في عيدها

اعتقال مطبعين فلسطينيين.. ورصاص الاحتلال يصيب صيادين غزة ويعزل بلدة بالقدس

أمير الكويت بستعرض مع الرئيس الفلسطيني العلاقات بين البلدين وآخر المستجدات في المنطقة

إلغاء "المنهلي" يبث القلق في نفوس الأسرى وذويهم

تعقيم لجنة تابعة للسلطة آلية إسرائيلية بنابلس يثير غضبًا شعبيًا!

الأب مسلم: الاحتلال يستغل "كورونا" لفرض وقائع جديدة بالضفة

"نفاد المواد المخبرية" بغزة.. ناقوس خطر يهدد إمكانية مواجهة كورونا

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بإسرائيل إلى 10,505 حالات

مربو النحل يتبرعون بالعسل لمراكز الحجر الصحي بطولكرم

فريق أبو رميلة 2020 يسلم صحة القدس محطة تعقيم للمواطنين

زوجة الصفوري المحكوم 5 مؤبدات: 18 عاماً من المعاناة بانتظار عملية

إصابة جديدة بكورونا لمواطن من بني نعيم يعمل في مصنع باسرائيل

مخطط اسرائيلي لمد سكة القطار الخفيف إلى جبل المكبر

العيادة المتنقلة بقلقيلية.. خدمة تطوعية مجانية

معهد "أريج": المستوطنون يُسابقون الزمن بالاعتداء على الفلسطينيين

"الاقتصاد" تعالج قضية سير الحركة التجارية إلى بلدة بيت اكسا

حماس: شعبنا سيتخطى تداعيات جائحة كورونا

تكية نسوية برفح لإعانة المتضررين من "كورونا"

إصابة جديدة بكورونا في الخليل

ملحم: انتكاسة بحالة من بدو ولا إصابات جديدة بفيروس كورونا

الاحتلال يفرض مخالفة 5 آلاف شيكل على شبان من سلوان

يرفع عدد المتعافين لـ46 بعد تعافي حالة جديدة من"كورونا" في طولكرم

"القائدان في سرايا القدس ثابت مرداوي وعلي الصفوري يدخلان عامهم الـ (19) في

بعد انتهاء تفويض "غانتس"،، ما هي سيناريوهات تشكيل حكومة في "اسرائيل"؟

نتنياهو" يُوقف صفقة شراء معدات طبية مهمة من تركيا بسبب غزة

الولايات المتحدة: أكثر من 2100 وفاة جراء كورونا خلال يوم واحد والإصابات تتجاوز نصف مليون

سببان عطلا اجراء الانتخابات الفلسطينية؟.. اشتيه لـ"لافروف": واقع الاحتلال يحد من سيطرتنا على كورونا

الصحة العالمية تحذر من تسارع "مقلق" لانتشار كورونا: نحن الآن في مرحلة الذعر ولا يوجد بلد محصن

سفارتنا في بريطانيا تصدر اعلانا مهما لابناء الجالية والطلبة الفلسطينين

عرب 48

غزة: شابة تكسر حجرها الصحي برسومات توعوية للأطفال

خطبة الجمعة إلكترونيّة لمواجهة تفشي كورونا في غزّة

بيتسابالا: صلاة الجمعة العظيمة لأجل المرضى وضحايا كورونا

وكالة وفا

محافظ جنين يهنئ الأسير المحرر شواهنة ويشيد بالتزام ع..

"الاقتصاد" تعالج قضية سير الحركة التجارية إل..

الرئيس يهاتف محافظ الخليل مطمئنا على أوضاع المواطنين..

11 نيسان (أبريل)

2002م عملية استشهادية على مفترق طرق ياغور، وأدت العملية إلى مقتل 9 إسرائيليين وإصابة العشرات وقد اعترفت كتائب القسام بتلك العملية ومنفذها الشهيد "أيمن أبو الهيجا" من جنين.

1987م إقرار ما سمّي "وثيقة لندن" بعد اجتماع عقد بين العاهل الأردني الملك حسين (1935 - 1999) ووزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز (ولد عام 1923) في لندن.

1982م الجندي في الجيش الإسرائيلي هاري غولدمان يقتحم الحرم القدسي الشريف في القدس المحتلة ويطلق النار عشوائياً على المصلين مما أدى إلى مقتل فلسطينيين وجرح ستين آخرين. اندلعت مواجهات عنيفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عقب الحادث، وأعربت معظم دول العالم عن إدانتها للحادث لانتهاكه حرمة المقدسات.

1981م المجلس الوطني الفلسطيني-الدورة الخامسة عشر بدمشق، وانعقدت هذه الدورة في الفترة من 11-19/4/1981ممتأخرة عن موعدها، بسبب الاوضاع الخاصة والخطيرة الناجمة عن توقيع معاهدة كامب ديفيد، والصلح المنفرد بين مصر وإسرائيل واختلاف فصائل المقاومة حول نسبة التمثيل في اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني، وبحضور الرئيس حافظ الأسد ووفود الدول العربية والصديقة والأحزاب وحركات التحرر الوطني العربية والعالمية. واتخذت عدة قرارات منها: اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية هي الجبهة الوحيدة المسؤولة عن دعم صمود جماهيرنا في الوطن المحتل، وتعزيز وتطوير دائرة الوطن المحتل، وتوحيد جيش التحرير وإعلان التعبئة العامة، وتطوير وتصعيد العمل العسكري داخل الأراضي المحتلة ومن الخارج عبر الجهات العربية.

1974م عملية الخالصة مجموعة فدائية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة تخترق الاحتياطات الأمنية الإسرائيلية وتقتحم مستعمرة كريات شمونة "الخالصة" وتسيطر عليها بعد معركة مع قوة "إسرائيلية" على مدرسة ونباية مكونة من 5 طوابق ويقوم الفدائيون بتفجير المدرسة والمبنى وتسفر العملية عن استشهاد الفدائيين الثلاثة ومقتل 18 إسرائيلياً وجرح 15 آخرين.

1973م اقتحام 3 فدائيين فلسطينيين لمستعمرة "كريات شمونة الإسرائيلية" تفجير أنفسهم داخلها لتدميرها بعدما رفض العدو مطالبهم.

1961م إسرائيل تبدأ محاكمة الزعيم النازي أدولف ايخمان (1906 - 1962) بعد اختطافه. صدر عليه الحكم الوحيد بالإعدام في إسرائيل وأُعدم شنقاً قبل حرق جثته ونثر رمادها في البحر.

1948م المجلس الإسرائيلي العام يقرر إنشاء دولة يهودية مستقلة بتاريخ 16 أيار/ مايو1948م.

1943م استخدم هربرت صموئيل المندوب السامي اليهودي الصهيوني البريطاني جميع سلطاته لتنفيذ المخططات الصهيونية، وخاصة في مجال تغيير القوانين العثمانية والاستعاضة عنها بقوانين جديدة، تضفي الشرعية على عمليات انتقال الأراضي إلى اليهود، فأصدر قانون انتقال الأرض في أيلول 1920، وقانون 1940 وقانون 1943.

1909م إنشاء مدينة تل أبيب (تل الربيع)، التي جعلها اليهود عاصمتهم بعد احتلال فلسطين. دُعيت بهذا الاسم نسبة إلى قرية "تل أبيب" الواقعة عند نهر خابور، التي سكن فيها بعض المسبيين من اليهود الذين سباهم نبوخذنصر، وقد توسعت هذه المستعمرة فأصبحت المركز الرئيس للنشاط اليهودي في فلسطين، ففي عام 1922مفصلت عن يافا وأصبحت بلدة مستقلة، وفي الأول من نيسان (أبريل) عام 1945 كان فيها قرابة 166 ألف مستوطن يهودي، وتتركز اليوم في تل أبيب أكثر الصناعات اليهودية الخفيفة، كما أنها أكثر التجمعات اليهودية كثافة. ويقيم فيها نحو ثلث سكان الدولة اليهودية، وغالبيتهم من العلمانيين.