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للأسبوع الثالث على التوالي

شرطة البلديات بغزة تُغلق الأسواق الأسبوعية حفاظاً على سلامة المواطنين

11 نيسان / أبريل 2020 11:09

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أغلقت شرطة البلديات في محافظة غزة أمس الجمعة الأسواق الشعبية الأسبوعية "سوق الجمعة، سوق اليرموك، سوق الحلال" شرق مدينة غزة.

وترأس مهمة الإغلاق العقيد جهاد حمادة مدير دائرة شرطة البلديات في محافظة غزة، بدعم من دوريات مراكز شرطة المحافظة وقوات التدخل وقوات الأمن الوطني وموظفي قسم النظام والانضباط في البلدية.

بدوره، أكد العقيد حمادة: "أن تنفيذ المهمة في أسبوعها الثالث يأتي ضمن خطة الطوارئ التي تشمل إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية لحماية المواطنين وضمان سلامتهم".

وتخلل المهمة تنفيذ الإغلاق الكلي للأسواق الأسبوعية، ضمن خطة الطوارئ المعمول بها لمكافحة وباء كورونا المستجد؛ حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين.

في سياق متصل، انتشرت عناصر القوات المشاركة في المهمة في الأسواق الاعتيادية اليومية: (فراس، الزاوية، سوق الخضار في الشجاعية، الشيخ رضوان، الشاطئ)، وذلك لفرض النظام ومنع الازدحام وتنظيم البسطات والعربات.

تجدر الإشارة إلى شرطة البلديات تواصل تنفيذ مهامها في إغلاق الأسواق الأسبوعية وتنظيمها للأسواق اليومية في المحافظات تنفيذا لخطة الطوارئ المركزية والتي تهدف إلى حماية وسلامة المواطنين ضمن إجراءات الوقاية والاحتراز من فيروس كورونا المستجد.

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