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شرطة حفظ النظام برفح تُنفذ "196" مهمة خلال مارس

11 نيسان / أبريل 2020 11:10

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غزة-الرأي

نفذت قوات التدخل وحفظ النظام في الشرطة الفلسطينية - في محافظة رفح - "196" مهمة متنوعة خلال شهر مارس من العام الحالي 2020م.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن قوات التدخل في محافظة رفح أن طواقمها نفذَّت "93" دورية وتفعيل حواجز يومية لبسط السيطرة الأمنية و "31" دورية للطمأنينة والسلامة داخل المحافظة.

وأشار التقرير إلى مشاركة قوات التدخل ب "3" مهمات إسناد للسيطرة على المشاكل العائلية بالإضافة لمشاركتها في تامين "5" مباريات لكرة القدم وتأمين "4" فعاليات وتأمين مرافق عامة.

ولفت إلى مشاركة القوة ب "11" مهمة متنوعة لإسناد مركز شرطة المدينة والدفاع المدني وجهازي المباحث والمكافحة في مهامهم الخاصة.

بينما نفذت القوة " 15" جولة تفقدية وشاركت بدوريتين لتأمين نقل الموقوفين و"5" دوريات لتأمين معبر رفح.

جدير بالذكر أن قوة تدخل وحفظ النظام برفح تشارك بمهام أخرى منها مهام الزيارات ومهام تأمين والانتشار على المفارق والميادين الرئيسة بالمحافظة وبالذات بمواسم الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية.

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