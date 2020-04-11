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مكتب المراقب العام يتفقد إصلاح وتأهيل خانيونس

11 نيسان / أبريل 2020 11:22

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غزة-الرأي

تفقد وفد من مكتب المراقب العام  مركز إصلاح وتأهيل محافظة خانيونس، وذلك لمتابعة سير العمل ومتابعة عدد من القضايا.

وضم وفد مكتب المراقب العام عقيد حقوقي خالد أبو سيدو مساعد المراقب العام للشئون القانونية والمحافظات، وبحضور العميد علاء الدين الهندي مدير عام مديرية الاصلاح والتأهيل ، حيث كان في استقبالهم عقيد حقوقي باسم الأغا مدير مركز إصلاح وتأهيل المحافظة.

بدوره، أكد العقيد أبو سيدو خلال الجولة أن الهدف من جولة المتابعة هو الاطلاع على الأوضاع الصحية والمعيشية للنزلاء، مثمنًا جهود مديرية الإصلاح والتأهيل في تطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة فايروس كورونا وتعزيز إجراءات الوقاية والسلامة وذلك حفاظا على ضباط وعناصر المركز، وسلامة النزلاء الموجودين في المركز.

من جانبه ، أطلع العقيد الأغا الوفد الزائر على اجراءات الوقاية والسلامة المتخذة طرفهم وعلى آليات تعقيم مرافق السجن بشكل يومي، والمتابعة الطبية للنزلاء.

وشملت الجولة تفقد مركز الحجر الصحي المجهز ومركز التدريب المهني التابع للمديرية، والتعرف على آلية سبل الوقاية والسلامة من فايروس كورونا المستجد.

على صعيد آخر ، تفقد وفد من مكتب المراقب العام حاجز شرطة مفترق الزهراء الواقع على شارع الرشيد غرب مدينة غزة.

وتأتي هذه الجولات استكمالًا لجولات سابقة قام نظمها مكتب المراقب العام لمتابعة إجراءات السلامة لمكافحة انتشار فايروس كوفيد19 المستجد، ضمن خطة الطوارئ التي قامت بها وزارة الداخلية في قطاع غزة.

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