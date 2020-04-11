المجلس الأعلى للقضاء يقرر تمديد العمل بالقرار 4/2020 ليوم الخميس القادم

غزة-الرأي

قرر المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 09/04/ 2020 ونظرًا لاستمرار الحالة الاستثنائية تمديد العمل بالقرار 4/2020 والذي ينص على الآتي:

1- تمديد العمل في المحاكم النظامية بنظام المناوبة.

2- تمديد فترة وقف المدد القانونية حتى تاريخ 16/04/2020.

ويأتي هذا القرار ضمن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء منذ بداية الأزمة وتبعَا لتوصيات لجنة الطواريء وإدارة الأزمات الخاصة لدى المجلس وتوجيهات وزارتي الصحة والداخلية والتعميمات الإجرائية ذات الشأن وذلك من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين.