"قوافل الخير "تذبــح عـجـل وتـوزيـعـه عـلـى (233) عائلة فقيرة

غزة-الرأي

نفذت جمعية قوافل الخير، مشروع ذبح وتوزيع "عجل" على عائلات فقيرة ومحتاجة في غزة، بتبرع من أهل الخير والصدقات.

بدوره، قال مدير الجمعية علي المغربي: "بحمد الله وفضله، نواصل العطاء بمزيد من الأعمال الخيرية التي نتقرب بها الى الله عز وجل، ونسعد بها الفقراء والمحتاجين في قطاع غزة المحاصر منذ 14 عامًا".

وأشار الى أن الجمعية نفذت مشروع ذبح وتوزيع عجل على 233 عائلة فقيرة تم اختيارها من قبل لجنة البحث الاجتماعي التابعة للجمعية، "حيث جاء هذا العمل بطلب من فاعل خير".

وبين المغربي أن اللحوم تم توزيعها على المحتاجين في أجواء من السعادة، كونها لبت إحدى الحاجيات الأساسية للعائلات التي لا تسطيع شراء اللحوم لأطفالها.

ونـوه مدير الجمعية إلى أن قطاع غزة بأمس الحاجة للصدقات والتبرعات في ظل الظروف التي يعيشها من حصار وكذلك توقف الحركة والعمل بسبب وباء كورونا.