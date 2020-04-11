إصابة جديدة بـ"كورونا" غرب القدس ترفع الحصيلة لـ 268

أعلن مدير عام الصحة الأولية في وزارة الصحة برام الله كمال الشخرة، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" اليوم السبت، في قرية الجديرة شمال غرب القدس المحتلة.
وقال الشخرة إن هذه الإصابة ترفع الحصيلة الإجمالية للمصابين في فلسطين إلى 268.
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11 نيسان / أبريل 2020 11:42
أعلن مدير عام الصحة الأولية في وزارة الصحة برام الله كمال الشخرة، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" اليوم السبت، في قرية الجديرة شمال غرب القدس المحتلة.
وقال الشخرة إن هذه الإصابة ترفع الحصيلة الإجمالية للمصابين في فلسطين إلى 268.
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